Se supo: qué se dijeron Almendra y Salas cuando terminó el partido entre River y Racing

Maximiliano Salas fue uno de los protagonistas de la victoria de River sobre Racing en la Copa Argentina. El delantero no solo anotó el único gol del partido, sino que tuvo varios cruces con ex compañeros. Con el que más se sacó chispas fue con Agustín Almendra, justo después del pitazo final.

Mientras los futbolistas del Millonario celebraban, el atacante se acercó a saludar a cada uno de los jugadores de la Academia. No muy a gusto con la situación, el mediocampista quiso alejar al delantero de esa zona y ahí comenzaron los insultos de ambos lados.

“Tomatela“, fue lo primero que dijo el volante surgido en Boca, que luego se dirigió a sus compañeros: “Vamos para allá“. Enfurecido, Salas contestó: “Chupame la p…, gato”. Ya más alejado, el zurdo continuó: “Chupame la v…, cagón“.

Minutos después, el propio delantero fue consultado por esa situación y se encargó de ponerle paños fríos: “No pasó nada, lo que pasa en la cancha, siempre queda dentro de la cancha. Almendra es jodón, nada más“.

Salas, sancionado en el Torneo Clausura

Pocas horas después del partido, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la sanción a Maximiliano Salas por la tarjeta roja que recibió ante Deportivo Riestra. El delantero deberá cumplir dos fechas de suspensión por haber insultado al juez de línea en el Monumental.

“La con*** de tu madre”, fue lo que el delantero le dijo al asistente de Pablo Echavarría, ante de ser expulsado. De esta manera, el jugador no podrá estar ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito y tampoco ante Sarmiento en el Monumental.

