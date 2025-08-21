“Fue una tragedia”: el comunicado del Gobierno y Patricia Bullrich tras la barbarie en Independiente vs. U de Chile

Después de los lamentables incidentes en Independiente vs. U de Chile, el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, emitió un fuerte comunicado, apuntando contra Chiqui Tapia y Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En el escrito, informó que “dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables”.

El Gobierno le adjudicó toda la responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires, asegurando que “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional” y que “la Policía Bonaerense y Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves“. En el comunicado, asegura que las fallas fueron “ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoir la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención“.

“La Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia“, expresó el Gobierno Nacional. Además, se encargó de remarcar que “las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades”.

Luego llegaron los dardos contra Tapia y Kicillof: “Esta irresponsabilidad se agrava cuando deciden, de manera inconsulta, levantar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y medidas de prevención necesarias”.

Las exigencias del Ministerio de Seguridad tras la barbarie en Independiente vs. U de Chile

Actuaciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de por qué no se actuó a tiempo.

Aplicación del derecho de admisión por vida en todos los estadios de Argentina.

Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables.

Acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia.

Un operativo conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera.

Comunicación oficial a la Embajada de Chile, con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, y envío de una nota formal a ese país solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados.

Pedido a Migraciones de la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país.

El mensaje de Patricia Bullrich

Citando el comunicado, la Ministra de Seguridad también se pronunció en su cuenta de X: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

“Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”, agregó.

Además, fue aún más filosa con el gobernado bonaerense y el presidente de la AFA: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente“.

Qué dijo el presidente de Chile

Gabriel Boric Font, presidente de Chile, también se pronunció en sus redes tras lo sucedido en Avellaneda: “Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, expresó.

