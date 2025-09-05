Independiente se planta: apelará el fallo de Conmebol y pedirá que no se juegue U de Chile vs. Alianza Lima

El tan ansiado fallo de la Conmebol llegó: Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile avanzó de ronda, pero ambos clubes sufrirán consecuencias económicas y también sanciones para disputar los próximos siete partidos de local y siete de visitante sin público en las tribunas. La decisión trajo polémica y en el Rojo mucho enojo.

Por tal motivo, según pudo averiguar Bolavip, Independiente apelará el fallo de la Conmebol en su totalidad. No solamente buscará revertirlo -algo que parece improbable- pero lo que sí solicitará es que, en caso de no obtener respuesta antes del inicio de los cuartos de final, que la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima de Perú no se dispute. Por otro lado, buscará reducir la sanción económica y también la cantidad de partidos sin poder llevar público.

¿Cuál fue la sanción económica que recibió Independiente?

La Conmebol sancionó a Independiente al dejarlo eliminado de la Copa Sudamericana, pero también lo multó con 150 mil dólares -a la U de Chile también- por los incidentes y otros 100 mil dólares más por racismo, por lo que se acumulan nada más y nada menos que 250 mil dólares. El Rojo atraviesa una situación compleja desde lo económico y ser multado con ese monto sin dudas lo perjudica y mucho en este presente. Por otro lado, el no poder vender entradas durante siete partidos también representa una pérdida importante, contemplando el ingreso en venta de entradas.

ver también La Conmebol acabó con el misterio y definió un clasificado tras el escándalo entre Independiente y U de Chile: las durísimas sanciones

¿Por qué Conmebol tomó esta medida?

No quedan dudas que hubo una falla grosera en el operativo de seguridad: fue realmente insólito que no haya ninguna protección para los hinchas de Independiente de la Pavoni Baja, que tenían en la Pavoni Alta a 4 mil fanáticos de la Universidad de Chile que les arrojaron proyectiles. La barra del Rojo ingresó al sector visitante y protagonizó una verdadera barbarie. Al ver todo esto y como Independiente fue el club organizador, la casa madre del fútbol sudamericano no dudó a la hora de emitir un fallo tan drástico.

Los hinchas de Independinte humillaron a los de la U de Chile. (Foto: Getty).

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Independiente apelará el fallo y espera tener una respuesta antes de la semana del 15 de septiembre cuando inicien los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cabe destacar que Alianza Lima esperaba al vencedor del encuentro entre Independiente y U de Chile, que finalmente no fue dentro de la cancha, pero sí mediante el fallo de la Conmebol, que le dio el paso a los chilenos.

Publicidad

Publicidad

ver también El furioso descargo de Independiente tras quedar descalificado de la Copa Sudamericana: “Ganaron los violentos”