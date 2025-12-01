Es tendencia:
Inesperado revés para Barracas Central y Chiqui Tapia: el pedido urgente para evitar un daño económico de Conmebol

El Guapo, ante una encrucijada legal, tomó cartas en el asunto y modificó la estructura de la institución para poder jugar la Copa Sudamericana.

Por Nahuel De Hoz

Los jugadores de Barracas Central y Claudio Tapia, presidente de la AFA.
Dejando de lado las polémicas que lo envuelven, la campaña 2025 de Barracas Central ha sido muy buena desde los números. En ambos semestres integró el lote de los clasificados a los octavos de final de los campeonatos y en la tabla anual terminó décimo, clasificando a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, un requisito en el reglamento de Conmebol podría arruinar todo.

Si solo se tiene en cuenta que hace apenas un puñado de años el Guapo estaba en las divisiones más profundas del ascenso del fútbol argentino, el presente que atraviesa es una verdadera maravilla. En vísperas de lo que será su primera participación en una competencia internacional, la oportunidad podría caerse abruptamente si no cumple con una exigencia obligatoria.

Lo cierto es que, por reglamento de la Conmebol, Barracas debe tener un equipo femenino. Hasta el momento, el conjunto rojiblanco no posee un plantel profesional en la rama femenina y es un requisito indispensable para que pueda ser parte de la Copa Sudamericana 2026, ya que es uno de los propósitos del ente regulador para seguir con la inclusión de las mujeres en el fútbol.

Rodrigo Insua, futbolista de Barracas Central.

Claro que ante esa exigencia, la dirigencia de la institución tomó cartas en el asunto para poder jugar la Copa Sudamericana 2026. En caso de no realizarlo, Barracas sufriría un daño económico inmenso debido a que perdería la oportunidad de embolsar una sustancial suma de dinero. Pero en horas del mediodía de este lunes, desde el club anunciaron la medida.

Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año“, detalla el escrito publicado por el Guapo. A su vez, Claudio Tapia colaboraría desde su rol como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Un antecedente similar se vivió con Patronato, cuando implementó el fútbol femenino en 2023.

El artículo del reglamento de Conmebol en cuestión

“El solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma. En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva asociación miembro”.

Captura del Reglamento de Licencias de Conmebol.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Barracas Central debe tener un equipo femenino para cumplir el reglamento de CONMEBOL y jugar la Copa Sudamericana 2026.
  • Barracas Central anunció este lunes al mediodía que cumplirá con todos los requisitos para participar en la copa internacional.
  • El club clasificó a la Sudamericana 2026 por terminar décimo en la tabla anual (un logro para un ex equipo del ascenso profundo).
  • La normativa de CONMEBOL exige tener un primer equipo femenino y al menos una categoría juvenil femenina en competición.
