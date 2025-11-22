Es viral: el Pollo Vignolo le dedicó el título de Lanús en la Copa Sudamericana a Jorge Sampaoli

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras ganarle a Atlético Mineiro, por 5-4 en la tanda de penales. Pese al sufrimiento que tuvieron los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que hicieron un gran partido frente a los de Jorge Sampaoli, en el tiro del final lograron la consagración.
De esta manera, el Granate obtuvo su segunda edición de la Copa Sudamericana y se convirtió en uno de los máximos ganadores del certamen, junto a Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Boca e Independiente. Pero más allá de la alegría y los datos, hubo un momento que llamó la atención de todos los televidentes.
Sebastián Vignolo, el Pollo, estuvo a cargo de los relatos para ESPN y Disney+, y cuando Nahuel Losada tapó el remate de Vitor Hugo, con el que el Grana tocó el cielo, la transmisión enfocó a Sampaoli. Y allí fue que el periodista le dedicó el título del club argentino al ex entrenador del seleccionado nacional: “Sí, Sampaoli, Lanús campeón”, exclamó con vehemencia.
La actitud del cordobés nacido en San Francisco no es llamativa, principalmente porque fue muy crítico del ciclo que el casildense tuvo al frente de la Selección Argentina entre 2017 y 2018, donde dirigió 15 partidos, obtuvo 7 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Incluso, en el Mundial de Rusia 2018 tuvo una pésima actuación y quedó eliminado en octavos de final.
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
|#
|Club
|Títulos nacionales
|Títulos internacionales
|Total de títulos
|1
|Boca Juniors
|52
|22
|74
|2
|River Plate
|54
|18
|72
|3
|Independiente
|25
|20
|45
|4
|Racing Club
|33
|8
|41
|5
|San Lorenzo
|17
|5
|22
|6
|Vélez Sarsfield
|12
|5
|17
|7
|Estudiantes (LP)
|11
|6
|17
|8
|Alumni
|18
|0
|18
|9
|Lanús
|5
|3
|8
|10
|Huracán
|13
|0
|13
|11
|Rosario Central
|11
|1
|12
|12
|Newell’s Old Boys
|9
|0
|9
|13
|Belgrano Athletic
|5
|0
|5
|14
|Quilmes
|3
|0
|3
|15
|Banfield
|2
|1
|3
|16
|Arsenal
|3
|1
|4
|17
|Lomas Athletic
|4
|0
|4
|18
|English High School
|1
|0
|1
|19
|Estudiantil Porteño
|2
|0
|2
|20
|Dock Sud
|1
|0
|1
|21
|Tigre
|1
|0
|1
|22
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|23
|Paraná A.C.
|1
|0
|1
|24
|Sportivo Barracas
|2
|0
|2
|25
|Sportivo Palermo
|1
|0
|1
|26
|Argentinos Juniors
|3
|1
|4
|27
|Talleres (Córdoba)
|1
|1
|2
|28
|Defensa y Justicia
|1
|2
|3
|29
|Patronato
|1
|0
|1
|30
|San Isidro Club (SIC)
|1
|0
|1
Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos
- Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
- Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
- River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
- Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
- Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
- Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
- San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
- Lanús (3): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025.
- Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
- Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
- Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
- Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.