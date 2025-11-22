Es viral: el Pollo Vignolo le dedicó el título de Lanús en la Copa Sudamericana a Jorge Sampaoli

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras ganarle a Atlético Mineiro, por 5-4 en la tanda de penales. Pese al sufrimiento que tuvieron los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que hicieron un gran partido frente a los de Jorge Sampaoli, en el tiro del final lograron la consagración.

De esta manera, el Granate obtuvo su segunda edición de la Copa Sudamericana y se convirtió en uno de los máximos ganadores del certamen, junto a Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Boca e Independiente. Pero más allá de la alegría y los datos, hubo un momento que llamó la atención de todos los televidentes.

Sebastián Vignolo, el Pollo, estuvo a cargo de los relatos para ESPN y Disney+, y cuando Nahuel Losada tapó el remate de Vitor Hugo, con el que el Grana tocó el cielo, la transmisión enfocó a Sampaoli. Y allí fue que el periodista le dedicó el título del club argentino al ex entrenador del seleccionado nacional: “Sí, Sampaoli, Lanús campeón”, exclamó con vehemencia.

La actitud del cordobés nacido en San Francisco no es llamativa, principalmente porque fue muy crítico del ciclo que el casildense tuvo al frente de la Selección Argentina entre 2017 y 2018, donde dirigió 15 partidos, obtuvo 7 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Incluso, en el Mundial de Rusia 2018 tuvo una pésima actuación y quedó eliminado en octavos de final.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

# Club Títulos nacionales Títulos internacionales Total de títulos 1 Boca Juniors 52 22 74 2 River Plate 54 18 72 3 Independiente 25 20 45 4 Racing Club 33 8 41 5 San Lorenzo 17 5 22 6 Vélez Sarsfield 12 5 17 7 Estudiantes (LP) 11 6 17 8 Alumni 18 0 18 9 Lanús 5 3 8 10 Huracán 13 0 13 11 Rosario Central 11 1 12 12 Newell’s Old Boys 9 0 9 13 Belgrano Athletic 5 0 5 14 Quilmes 3 0 3 15 Banfield 2 1 3 16 Arsenal 3 1 4 17 Lomas Athletic 4 0 4 18 English High School 1 0 1 19 Estudiantil Porteño 2 0 2 20 Dock Sud 1 0 1 21 Tigre 1 0 1 22 Ferro Carril Oeste 2 0 2 23 Paraná A.C. 1 0 1 24 Sportivo Barracas 2 0 2 25 Sportivo Palermo 1 0 1 26 Argentinos Juniors 3 1 4 27 Talleres (Córdoba) 1 1 2 28 Defensa y Justicia 1 2 3 29 Patronato 1 0 1 30 San Isidro Club (SIC) 1 0 1

Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos