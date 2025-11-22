Es tendencia:
Es viral: el Pollo Vignolo le dedicó el título de Lanús en la Copa Sudamericana a Jorge Sampaoli

El periodista y relator tuvo un momento de euforia durante la transmisión, y apuntó contra el ex DT de la Selección Argentina.

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana.
Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras ganarle a Atlético Mineiro, por 5-4 en la tanda de penales. Pese al sufrimiento que tuvieron los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que hicieron un gran partido frente a los de Jorge Sampaoli, en el tiro del final lograron la consagración.

De esta manera, el Granate obtuvo su segunda edición de la Copa Sudamericana y se convirtió en uno de los máximos ganadores del certamen, junto a Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Boca e Independiente. Pero más allá de la alegría y los datos, hubo un momento que llamó la atención de todos los televidentes.

Sebastián Vignolo, el Pollo, estuvo a cargo de los relatos para ESPN y Disney+, y cuando Nahuel Losada tapó el remate de Vitor Hugo, con el que el Grana tocó el cielo, la transmisión enfocó a Sampaoli. Y allí fue que el periodista le dedicó el título del club argentino al ex entrenador del seleccionado nacional: “Sí, Sampaoli, Lanús campeón”, exclamó con vehemencia.

La actitud del cordobés nacido en San Francisco no es llamativa, principalmente porque fue muy crítico del ciclo que el casildense tuvo al frente de la Selección Argentina entre 2017 y 2018, donde dirigió 15 partidos, obtuvo 7 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Incluso, en el Mundial de Rusia 2018 tuvo una pésima actuación y quedó eliminado en octavos de final.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#ClubTítulos nacionalesTítulos internacionalesTotal de títulos
1Boca Juniors522274
2River Plate541872
3Independiente252045
4Racing Club33841
5San Lorenzo17522
6Vélez Sarsfield12517
7Estudiantes (LP)11617
8Alumni18018
9Lanús538
10Huracán13013
11Rosario Central11112
12Newell’s Old Boys909
13Belgrano Athletic505
14Quilmes303
15Banfield213
16Arsenal314
17Lomas Athletic404
18English High School101
19Estudiantil Porteño202
20Dock Sud101
21Tigre101
22Ferro Carril Oeste202
23Paraná A.C.101
24Sportivo Barracas202
25Sportivo Palermo101
26Argentinos Juniors314
27Talleres (Córdoba)112
28Defensa y Justicia123
29Patronato101
30San Isidro Club (SIC)101
Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos

  • Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
  • Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
  • River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
  • Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
  • Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
  • Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
  • San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
  • Lanús (3): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025.
  • Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
  • Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
  • Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
  • Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.
"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

