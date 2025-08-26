Marcelo Díaz confesó la postura de la U de Chile ante la inminente decisión de Conmebol sobre el partido con Independiente: “Por ningún motivo”

Días después del escándalo en Avellaneda por la suspensión de Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana por incidentes entre los hinchas en el estadio, Marcelo Díaz, uno de los referentes del elenco trasandino rompió el silencio en conferencia de prensa.

En diálogo con los medios locales, el mediocampista con pasado en Racing se refirió a la decisión que deberá tomar Conmebol, ya que el partido fue cancelado, terminó con el resultado 1 a 1 y tendrá que definir qué equipo avanzará a los cuartos de final para enfrentarse a Alianza Lima de Perú.

“En mis veinte años de carrera nunca me tocó vivir una situación tan compleja. Lo que ha sucedido en Argentina claramente es algo anormal, atípico y nosotros no lo debemos normalizar. Es lamentable lo que sucedió”, inició sobre lo acontecido en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

“Lo más importante siempre van a ser las personas, lo que pueda pasar en un partido de fútbol pasa a segundo plano cuando ha pasó lo que pasó en el estadio. Hicimos gran parte la diferencia porque a nosotros desde el primer minuto nos importó la salud de los hinchas”, continuó.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “En el plantel estamos enterados de lo que ocurre con todos los hinchas. Estamos con plena disposición para ayudar y estamos comunicados con sus familias. Claramente hacemos eso en silencio y como jugadores nos hemos hecho cargo de algunas situaciones. Es muy valioso que el Club se haya puesto la capa desde el minuto uno y esa noche no hayan dormido, yendo de comisaría en comisaría y en los hospitales haciendo un catastro. Creo que estamos muy bien cuando yo digo “la U somos todos”, es porque es así y hoy lo hemos demostrado. Cuando tocan a alguien o alguno de nosotros, vamos a estar disponibles”.

Además, explicó que esperarán la decisión de Conmebol: “No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente gestionando. Sí estábamos ganando la llave, deportivamente estábamos muchísimo mejor y lamentablemente no pudimos terminar el partido”.

Díaz reveló que no hablaron con la gente de Independiente

Por otro lado, el experimentado mediocampista explicó que no conversaron con los futbolistas de Independiente por lo ocurrido: “No hemos conversado con nadie de Independiente. No hemos tenido contacto. Hemos visto publicaciones de ellos, sobre todo de los chilenos que juegan en ese club, y hacen atención a la salud y el bienestar de las personas. Es contradictorio viniendo del mismo Club”.

