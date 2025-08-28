Pipo Gorosito le hizo un fuerte pedido a Conmebol y les mandó un mensaje a Independiente y U de Chile: “Mayor pasión, menor educación”

Violentos de Independiente y Universidad de Chile mostraron su peor cara en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El combo fue explosivo, un pésimo operativo de seguridad que dejó expuestos a los hinchas del Rojo de la Pavoni Baja, salvajes agresiones desde la Pavoni Alta por parte de los chilenos y una masacre de la barra de los de Avellaneda al golpear ferozmente a los pocos hinchas de la U que quedaban en su tribuna. La del 20 de agosto de 2025 será una jornada que quedará en la historia negra del fútbol sudamericano. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales, pero lo que se vivió en el Libertadores de América fue un bochorno. Mientras tanto, Alianza Lima de Pipo Gorosito aguarda una resolución.

La Conmebol sigue estudiando el hecho y todavía no dio a conocer su decisión. Una vez que todos los heridos quedaron fuera de peligro, el foco pasa al plano deportivo y resta saber qué va a pasar con la llave. Alianza Lima, que ganó su llave de octavos de final y debería enfrentar en cuartos al ganador del cruce entre Independiente y U de Chile, todavía no sabe qué sucederá y quien se refirió al respecto fue Pipo Gorosito, entrenador del conjunto peruano.

¿Qué dijo Pipo Gorosito?

En diálogo con ESPN, el entrenador argentino afirmó: “Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival aunque los conocemos bien a los dos, pero para hacer hincapié en ese partido. Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver. Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con San Pablo, también hace poco le pasó a Godoy Cruz, les pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma”.

Violentos hinchas de Independiente desnudaron a uno de los U de Chile. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premios y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima”.

“Lo que mostró la tele es lo que uno puede decir que pasó. No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco. Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión, menor educación”, completó Pipo.

