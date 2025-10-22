Mientras el plantel de Racing cuesta 77 millones, antes de la semifinal de la Copa Libertadores esto vale el de Flamengo

En Río de Janeiro, Flamengo y Racing se enfrentan por la primera de las semifinales de la Copa Libertadores, donde los dirigidos por Filipe Luis y los de Gustavo Costas buscan dar el primer golpe en la serie para poder alcanzar la tan ansiada final que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre, en la ciudad peruana de Lima.

Los equipos llegaron a esta instancia después de hacer un gran certamen, como así también sufrieron por momentos. Pero antes de que la pelota se ponga a rodar en el campo de juego, hay una diferencia abismal entre los planteles. Y la misma se refiere al valor que posee cada uno.

El Mengão, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, está cotizado en un total de 195.90 millones de euros. Incluso, el futbolista más caro que posee es Samuel Lino, el ex Atlético de Madrid que está valuado en 22 millones de la moneda europea.

Por su parte, la Academia posee un plantel valuado en 77.23 millones de euros, mientras que su jugador mayor cotizado es Juan Ignacio Nardoni, quien posee un valor de mercado por 11 millones. En cuanto a la diferencia que hay entre ambos, es muy amplia: 118.670.000 de euros son los que separan a cada equipo.

Samuel Lino, figura de Flamengo. (Getty Images)

Las formaciones de Flamengo y Racing por la Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta Racing vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Racing y Flamengo se disputará en el Presidente Perón, el miércoles 29 de octubre a las 21:30. Aún no está definido el arbitraje.

ver también Serie abierta: la IA avisó cómo saldrá la ida entre Flamengo y Racing