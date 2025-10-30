Es tendencia:
Copa Libertadores

El jugador que los hinchas de Boca hicieron tendencia en la eliminación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores: “Traelo de vuelta”

Uno de los protagonistas de la serie no pasó desapercibido en redes sociales tras el empate 0-0 en el Cilindro de Avellaneda.

Por Bruno Carbajo

Flamengo eliminó a Racing de la Copa Libertadores.
El camino de Racing en la Copa Libertadores llegó a su fin. La Academia empató 0-0 con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y no logró revertir la derrota por la mínima sufrida en la ida en el Maracaná. Así, el equipo de Gustavo Costas se despidió del certamen en semifinales y dijo adiós a su sueño continental. Un resultado que se explica, en buena parte, gracias a un solo nombre: Agustín Rossi.

El arquero argentino fue la gran figura de la noche en Avellaneda. Seguro desde el primer minuto, se mostró firme en cada centro, pero su actuación alcanzó su punto más alto en tiempo de descuento, cuando le tapó de manera espectacular un remate a Luciano Vietto que tenía destino de gol. Una atajada que valió más que cualquier gol y selló el pase del conjunto carioca a la final.

Su actuación no solo generó la ovación de los hinchas de Flamengo, sino que también despertó una ola de reacciones entre los simpatizantes de Boca, club en el que Rossi dejó un importante recuerdo. Debido a su trascendencia en la serie, muchos hinchas xeneizes recordaron su paso por la Bombonera y lamentaron su salida a principios de 2023, luego de no haber llegado a un acuerdo por su renovación.

Además la nostalgia, también se dieron mensajes de reconocimiento para que Rossi se convierta en tendencia en redes sociales. Incluso, hubo quienes lo pidieron para la Selección Argentina. Hasta, el propio Flamengo se sumó al furor publicando un mensaje con su nombre repetido una y otra vez, dejando en claro que fue el gran responsable de que el Mengao siga soñando con volver a la cima de América.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

