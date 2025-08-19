Insólito: Marcos Rojo fue expulsado estando en el banco de suplentes de Racing contra Peñarol

Un sabor agridulce tuvo Marcos Rojo en su debut en el Cilindro de Avellaneda. Por un lado, avanzó con Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer 3-1 agónicamente a Peñarol; por el otro, no pudo terminar el partido en cancha, literalmente, al ver la tarjeta roja desde el banco de suplentes.

El zaguero central tuvo su estreno como titular y rindió con creces: bajó la pelota para Maravilla Martínez en el primer gol y luego el VAR le invalidó por infracción lo que pudo haber sido el 2-0. Igualmente, a los 73 minutos pidió el cambio por Nazareno Colombo, con el trámite igualado a uno y con la Academia tomando riesgos en defensa. Y cuando el reloj marcaba el minuto 87, debió pasar del banco de suplentes a las duchas por una protesta desmedida.

La Academia había marcado instantes atrás su segundo gol y había llevado momentáneamente la serie a los penales. En medio de la efervescencia, Matías Arezo cometió infracción sobre Colombo y provocó que tanto Rojo como Bruno Zuculini pongan el grito en el cielo ante el cuarto árbitro. Acto seguido, el colegiado Wilmar Roldán fue notificado y decidió expulsar a ambos.

Al darse cuenta de la sanción, Marcos abrió sus brazos, en señal de no comprender la razón de la sanción, pero rápidamente se dirigió al vestuario para permitir el desarrollo del encuentro. Aunque el destino lo llevó a saltar al campo de juego nuevamente para festejar: al concretarse el pase a cuartos, las cámaras lo captaron abrazándose con el resto de sus compañeros dentro del área.

Tweet placeholder

Una vez baje la efervescencia en Avellaneda, y los focos empiecen a centrarse en el cruce frente a Vélez, Gustavo Costas caerá en la cuenta de que no podrá contar con su refuerzo de jerarquía para el compromiso de ida que se dispute en Liniers. Y considerando que no se encuentra habilitado para jugar el torneo local, Rojo recién podrá aparecer nuevamente para la vuelta o, en caso de disputarse antes, el duelo de cuartos de final por Copa Argentina. Aunque, ahora, eso importa poco en Racing, quien se regocija de haber protagonizado una noche memorable de Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue compañero de Messi, perdió la final de Madrid contra River y reveló: “Me arrepiento de haberme ido de Boca”