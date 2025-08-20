Es tendencia:
Qué dijo Costas del penal polémico que le dieron a Racing ante Peñarol

El DT de Racing no quiso hacer foco en el arbitraje de Wilmar Roldán, aunque sí cuestionó la expulsión a Marcos Rojo.

Por Joaquín Alis

El arbitraje de Wilmar Roldán fue muy cuestionado por Peñarol, especialmente por la infracción sancionada sobre Adrián Martínez, que derivó en el penal que dejó a Racing a tiro de la victoria en el Cilindro de Avellaneda. Para el colombiano, Emanuel Gularte cargó sobre la espalda de Maravilla, quien luego marcó el 2-1.

Quien fue consultado por la polémica decisión fue el propio Gustavo Costas, que viene de ser expulsado en el Torneo Clausura por una pena máxima que le sancionaron en contra a la Academia. Para el entrenador, esta vez la decisión de las autoridades fue acertada.

Para mí fue penal, le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros. Si ves los penales que nos cobran a nosotros… Para mi fue, te lo digo sinceramente“, expresó el estratega, que luego cuestionó la expulsión a Marcos Rojo: “No dijo nada. Le sacó amarilla, se vio vuelta y lo echó. La verdad es que me sorprendió”.

Palpitando lo que se viene, Costas celebró que su próximo mata mata sea contra un equipo argentino: “Me alegra que haya pasado Vélez, que le ganó a un equipo brasileño. En el fútbol no solamente es plata. Nos conocemos más pero eso no tiene nada que ver“.

Aguirre, en llamas por el penal

En contraparte, el director técnico de Peñarol no ocultó la bronca por el penal del 2-1: “Desde mi punto de vista no fue, porque si cobrás ese penal, tenés que cobrar ese diez penales por partido. ¿A alguno de ustedes le pareció penal? Para mí no fue, y es determinante en el resultado. La verdad es que duele bastante”.

“Tuvo demasiado peso ese penal en el hecho de que hayamos quedado eliminados. Todo el esfuerzo del equipo, todo lo que mostró el grupo, se ve empañado por algo que no fue, y me parece injusto”, agregó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

Enfrentamos a un gran rival que tiene muchas virtudes y que es candidato a ganar la Copa. Tenemos que tener la calma de que lo dimos todo, de que jugamos, de que generamos y que tal vez lo merecimos, pero el fútbol tiene estas cosas”, reconoció.

Joaquín Alis

