Flamengo, en vilo: Conmebol podría suspender a Bruno Henrique para las semifinales de la Libertadores con Racing

A la figura del Mengao le abrieron un expediente por "gestos obscenos" contra los hinchas de Estudiantes. ¿Lo sancionan de oficio?

Por Joaquín Alis

Flamengo, en vilo: Conmebol podría suspender a Bruno Henrique para las semifinales de la Libertadores con Racing

De cara a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Flamengo podría perder a una de sus principales cartas de ataque para enfrentar a Racing. Bruno Henrique, uno de los históricos del plantel del Mengao, corre riesgo de ser sancionado de oficio por CONMEBOL.

La casa madre del fútbol sudamericano le abrió un expediente al delantero brasileño por “comportarse de manera ofensiva, insultante o hacer declaraciones difamatorias“. En este caso particular, se debe a los gestos obscenos que el futbolista realizó ante la hinchada de Estudiantes tras el triunfo en los penales por los cuartos de final.

De acuerdo al Código Disciplinario, Bruno Henrique habría violado “las pautas mínimas de lo que se considera un comportamiento aceptable en el ámbito deportivo“. Las sanciones van desde multas hasta la suspensión por uno o varios partidos. De ser lo segundo, se perdería la ida contra la Academia en el Maracaná.

Tweet placeholder

Flamengo y Bruno Henrique tienen hasta el viernes 3 de octubre para presentar su descargo. Medios brasileños adelanteron que desde el club argumentarán que la reacción del futbolista fue una respuesta a los objetos lanzados por el público local durante los festejos.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se puede observar al atacante mostrándole el dedo mayor y haciendo otros gestos obscenos a la tribuna del Pincha.

Días y horarios confirmados para Flamengo vs. Racing

Conmebol ya dio a conocer los días y horarios de los partidos de semifinales de la Copa Libertadores. De esta manera, Racing y Flamengo ya saben cuándo se verán las caras, en una serie que se abrirá en Río de Janeiro y se definirá en el Cilindro de Avellaneda.

El partido de ida se jugará el miércoles 22 de octubre en el Maracaná, mientras que la revancha tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón el miércoles 29. Los dos encuentros se llevarán a cabo a las 21:30 y se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Además, también se confirmaron los días y horarios para las semifinales de la Copa Sudamericana. El jueves 23 de octubre, Lanús visitará a U. de Chile en un partido que se jugará sin público. La revancha será siete días más tarde en el Néstor Díaz Pérez. Los dos enfrentamientos serán a las 19.

El cuadro completo de la Copa Libertadores

  • Racing vs. Flamengo: miércoles 22 y 29 de octubre, 21:30 horas.
  • Palmeiras vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito: jueves 23 y 30 de octubre, 21:30 horas.
joaquín alis
Joaquín Alis

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

