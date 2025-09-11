La decisión de Carlo Ancelotti que benefició a Palmeiras antes de enfrentar a River por la Copa Libertadores

La última fecha FIFA tuvo en vilo a todo River y Palmeiras. Los dos equipos aportaron muchos futbolistas a las selecciones sudamericanas, a pocos días del duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, Carlo Ancelotti le dio una gran mano al Verdao.

El director técnico italiano había decidido convocar a Andreas Pereira, el refuerzo estelar del equipo de Abel Ferreira para esta fase de la Copa. El mediocampista, recién llegado desde la Premier League, estuvo a disposición para los encuentros ante Chile y Bolivia, pero una decisión el estratega llevó tranquilidad a San Pablo.

Ancelotti decidió no darle minutos al jugador de Palmeiras. De esta manera, la flamante incorporación del Verdao llegó descansado a los entrenamientos del club. Todo parece indicar que, salvo algún imprevisto, será titular ante el Millonario en el Monumental.

Los minutos de los jugadores de Palmeiras en la fecha FIFA

Además de Andreas, otros cinco futbolistas fueron convocados para la última fecha FIFA: Ramon Sosa, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y José Manuel López. Para la tranquilidad de Abel Ferreira y compañía, solo tres tuvieron acción en las Eliminatorias.

El lateral izquierdo uruguayo sumó 90 minutos ante Perú y luego vio el duelo ante Chile desde el banco. Los otros dos que sumaron fueron los paraguayos: Gómez jugó los 180 minutos, mientras que Susa sumó 167.

River no tuvo la misma suerte que Palmeiras

A diferencia de Palmeiras, casi todos los jugadores de River sumaron minutos en la última fecha FIFA. El único que descansó fue Marcos Acuña, quien vio desde el banco de suplentes los dos partidos de Argentina. Montiel, por su parte, jugó 68 minutos ante Ecuador.

El único que jugó todos los minutos posibles fue Paulo Díaz, que tuvo asistencia perfecta en Chile. En Colombia, Castaño y Quintero cosecharon 77 y 51 minutos, respectivamente. El restante es Matías Galarza Fonda, con participación de 74 minutos en Paraguay, con gol incluido.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

