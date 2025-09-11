Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

La decisión de Carlo Ancelotti que benefició a Palmeiras antes de enfrentar a River por la Copa Libertadores

En San Pablo celebraron una determinación del entrenador de la Selección de Brasil. El motivo.

Por Joaquín Alis

La decisión de Carlo Ancelotti que benefició a Palmeiras antes de enfrentar a River por la Copa Libertadores
© Getty ImagesLa decisión de Carlo Ancelotti que benefició a Palmeiras antes de enfrentar a River por la Copa Libertadores

La última fecha FIFA tuvo en vilo a todo River y Palmeiras. Los dos equipos aportaron muchos futbolistas a las selecciones sudamericanas, a pocos días del duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, Carlo Ancelotti le dio una gran mano al Verdao.

El director técnico italiano había decidido convocar a Andreas Pereira, el refuerzo estelar del equipo de Abel Ferreira para esta fase de la Copa. El mediocampista, recién llegado desde la Premier League, estuvo a disposición para los encuentros ante Chile y Bolivia, pero una decisión el estratega llevó tranquilidad a San Pablo.

Ancelotti decidió no darle minutos al jugador de Palmeiras. De esta manera, la flamante incorporación del Verdao llegó descansado a los entrenamientos del club. Todo parece indicar que, salvo algún imprevisto, será titular ante el Millonario en el Monumental.

Los minutos de los jugadores de Palmeiras en la fecha FIFA

Además de Andreas, otros cinco futbolistas fueron convocados para la última fecha FIFA: Ramon Sosa, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y José Manuel López. Para la tranquilidad de Abel Ferreira y compañía, solo tres tuvieron acción en las Eliminatorias.

El lateral izquierdo uruguayo sumó 90 minutos ante Perú y luego vio el duelo ante Chile desde el banco. Los otros dos que sumaron fueron los paraguayos: Gómez jugó los 180 minutos, mientras que Susa sumó 167.

River no tuvo la misma suerte que Palmeiras

A diferencia de Palmeiras, casi todos los jugadores de River sumaron minutos en la última fecha FIFA. El único que descansó fue Marcos Acuña, quien vio desde el banco de suplentes los dos partidos de Argentina. Montiel, por su parte, jugó 68 minutos ante Ecuador.

Publicidad

El único que jugó todos los minutos posibles fue Paulo Díaz, que tuvo asistencia perfecta en Chile. En Colombia, Castaño y Quintero cosecharon 77 y 51 minutos, respectivamente. El restante es Matías Galarza Fonda, con participación de 74 minutos en Paraguay, con gol incluido.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Publicidad
Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras

ver también

Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras

A días de enfrentar a River, Palmeiras está en vilo por la renovación de Abel Ferreira

ver también

A días de enfrentar a River, Palmeiras está en vilo por la renovación de Abel Ferreira

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
“Completamente antideportivo”: las críticas de Brasil tras la primera derrota del ciclo Ancelotti ante Bolivia en El Alto
Eliminatorias de Conmebol

“Completamente antideportivo”: las críticas de Brasil tras la primera derrota del ciclo Ancelotti ante Bolivia en El Alto

Duras críticas a la Selección de Brasil y Ancelotti por la caída ante Bolivia en las Eliminatorias que los dejó quintos: “Horrible”
Eliminatorias de Conmebol

Duras críticas a la Selección de Brasil y Ancelotti por la caída ante Bolivia en las Eliminatorias que los dejó quintos: “Horrible”

“Trato desigual”: Ancelotti desató la polémica entre los jugadores brasileños del Barcelona y Real Madrid
Fútbol Internacional

“Trato desigual”: Ancelotti desató la polémica entre los jugadores brasileños del Barcelona y Real Madrid

Francescoli: "Coincido con Gallardo que el plantel está 5 puntos"
River Plate

Francescoli: "Coincido con Gallardo que el plantel está 5 puntos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo