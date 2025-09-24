Los millones que ganó Palmeiras por clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras eliminó a River y se metió en las semifinales, instancia a la que también accedió Racing Club tras derrotar a Vélez Sarsfield. Pero los de Avellaneda están del otro lado del cuadro.

A raíz de este resultado, los dirigidos por Abel Ferreira podrán seguir soñando con obtener el título, algo que no logran desde 2021. Pero además de la alegría, Conmebol le brindó un premio económico a la institución brasileña.

Por meterse en las semifinales del principal torneo de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Palmeiras se aseguró 2.300.000 de dólares más. Sin embargo, a esta cifra hay que sumarle más premios, que fueron obtenidos durante el recorrido del equipo desde la fase de grupos.

En aquella primera instancia, el Verdão sumó 3 millones por sus tres partidos de local, más 1.980.000 por haber ganado los 6 partidos de su grupo. Incluso, acumuló otros 1.300.000 por la clasificación a octavos y otros 1.700.000 por haber disputado los cuartos de final.

De esta manera, incluyendo lo que se aseguró por estar en semifinales, Palmeiras acumula premios por 10.280.000 dólares en lo que va de la Copa Libertadores. Pero los de Ferreira quieren ir por todo y es en la final dónde estarán los premios más jugosos, más allá de la gloria deportiva.

Quien resulte subcampeón del certamen continental, el próximo sábado 29 de noviembre en Lima, llevará a su institución otros 7 millones de dólares solo por participar en la final. En tanto, el campeón sumará 24 millones de la moneda estadounidense como premio a coronarse en la capital peruana.

Los premios de la Libertadores 2025. (Foto: CONMEBOL)

El posible rival de Palmeiras en semifinales

Mientras los jugadores del Verdão disfrutan de la clasificación, su próxima llave quedará formada el jueves. Será ante el vencedor entre São Paulo y Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se enfrentarán en Brasil por el partido de vuelta.

El primer compromiso, disputado en Ecuador, quedó en manos de los dirigidos por Tiago Nunes. Para que los liderados por Hernán Crespo consigan el pasaje, tendrán que ganar en el Morumbí por una diferencia de 3 goles, como mínimo. Pero si lo hace por el mismo resultado que consiguieron los ecuatorianos en la ida, todo se definirá por penales.

El cuadro de la Copa Libertadores

