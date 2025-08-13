Es tendencia:
Libertad perdió a dos figuras para recibir a River por la Copa Libertadores: “Están descartados”

Sergio Aquino, entrenador del equipo paraguayo, está lidiando con los mismos problemas que Gallardo para definir el equipo con el que afrontará el partido de ida de octavos de final.

Por Juan Ignacio Portiglia

Libertad perdió a dos figuras para recibir a River por la Copa Libertadores: “Están descartados”
Si Marcelo Gallardo viene teniendo problemas para definir una alineación en función de las muchas bajas que ha tenido River en el último tiempo, la realidad no es muy diferente para Libertad de Paraguay de cara al partido que los enfrentará este jueves desde las 21.30 en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sergio Aquino, entrenador del Gumarelo, sabía de antemano que no podría contar con el arquero titular Rodrigo Morinigo por una lesión muscular, pero en las últimas horas recibió una muy mala noticia relacionada a una de las grandes figuras de su plantel: Matías Espinoza.

El lateral izquierdo que disputó la última Copa América con la Selección de Paraguay sintió molestias en el último entrenamiento y se confirmó que se trató de una rotura fibrilar que lo dejó descartado para el duelo de este jueves ante El Millonario. Esto le abriría las puertas de la alineación titular a Néstor Giménez, quien también ha defendido la camiseta del seleccionado paraguayo.

“Libertad pierde a su mejor lateral. Va bien al ataque, tiene juego aéreo, tiene gol. Le hizo un gol importante a Palmeiras el año pasado”, expresaron desde ABC Deportes, donde el presidente del club, Rubén Di Tore, terminó por confirmar esa baja: “Ya está descartado, al igual que Morinigo”.

Matías Espinoza quedó descartado del duelo de este jueves ante River. Foto: Club Libertad.

Quién estaba entre algodones y podría meterse finalmente en la convocatoria es Robert Rojas, defensor que precisamente tuvo un paso por El Millonario entre 2019 y 2023. Su recuperación fue tan favorable que incluso se espera que sea titular para compartir la zaga central con Diego Viera.

La posible formación de Libertad para recibir a River

Aunque la formación oficial recién se dará a conocer horas antes del encuentro, Sergio Aquino tendría decidido salir a hacer frente a River con Mar­tín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas y Nés­tor Giménez; Lorenzo Mel­garejo, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fer­nández; Iván Franco y Gus­tavo Aguilar.

El presidente de Libertad mostró gran respeto por River

Aunque la prensa paraguaya considera que River está lejos de la versión futbolística que supo sembrar temor en CONMEBOL, el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, aseguró que afrontarán el encuentro con el mayor de los respetos por el rival: “River es un grande de América. Es cierto que hay momento en que los equipos suben y bajan, pero sigue siendo un gran equipo”, señaló.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

