Los millones que perdió Racing por quedar eliminado ante Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores 2025

En el Cilindro de Avellaneda, luego de igualar 0 a 0 con Flamengo, Racing no pudo dar vuelta la llave de semifinales y quedó eliminado de la Copa Conmebol Libertadores. De esta manera, continúa con la racha negativa de 58 años sin jugar el duelo definitorio del certamen continental.

Esta eliminación no solo repercute a nivel deportivo, ya que la Academia no pudo cumplir con el máximo objetivo que propuso al inicio del año, sino que también repercutió en los económico, debido al premio que Conmebol le entrega a los equipos que avanzan a la gran final.

Por la eliminación en este certamen, Racing perdió la posibilidad de asegurarse 7 millones de dólares, que es la cifra que Conmebol le entrega al equipo que pierde la final. Además, al quedar afuera de la Copa, se quedó sin la chance de ganar 24 millones de dólares más, que es lo que suma el campeón.

A lo largo de toda la Libertadores, la Academia cosechó 9.557.300 dólares, teniendo en cuenta los premios que recibió por jugar la fase de grupos, más los avances hasta semifinales. Cabe destacar que podría haber sumado más, pero le restaron US$ 11.200 por amonestaciones (US$ 400 por cada una de las 28 amarillas) y US$ 1.500 por expulsiones.

De esta manera, el elenco de Avellaneda se quedó con un importante premio económico en sus arcas, pero al quedar eliminado a manos de Flamengo perdió la oportunidad de seguir sumando y de avanzar a la gran final, algo que no ocurre desde la edición 1967.

Qué necesita Racing para jugar la Copa Libertadores 2026

Tras esta eliminación, la Academia tiene dos oportunidades de volver al certamen continental en 2026. La primera de ellas es ganar el Torneo Clausura. Actualmente está fuera de la zona de octavos de final, por lo que tiene tres fechas para clasificar y luego ganar en los playoff.

La segunda, y más complicada, es la tabla anual. En este caso, tendrá que quedar ubicado en la quinta o sexta posición. A su vez, Argentinos Juniors deberá ganar la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, mientras que River, Boca o Rosario Central tienen que quedarse con el Torneo Clausura.

