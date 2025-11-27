Es tendencia:
River Plate

Estaba con un pie afuera de River, pero una negociación en el exterior le permitirá seguir ligado a Gallardo

El futuro del ex Banfield estará en el Millonario, quien adquirirá un importante porcentaje de su ficha tras una larga negociación.

Por Julián Mazzara

Giuliano Galoppo, volante de River.
Fue un día muy agitado dentro del mundo River. Así como se confirmaron las primeras salidas del plantel que comanda Marcelo Gallardo, también se conoció que Stefano Di Carlo llegó a un acuerdo económico para concretar la primera compra de cara al próximo año.

Giuliano Galoppo no iba a seguir. Al menos por el ítem que figuraba en la cesión, ya que no había alcanzado los objetivos impuestos por São Paulo para que se ejecutara la obligación de compra: si el jugador alcanzaba o superaba el 50% de los partidos jugados en la temporada con al menos 45 minutos en cancha, los directivos estaban obligados a desembolsar 3.2 millones de dólares por el 60% de su pase.

Lo estipulado en el acuerdo pudo haberse cumplido en el clásico ante Racing, donde el ex Banfield ingresó a los 56 minutos y, con su presencia hasta el final del partido, quedó a tan solo 300 segundos. A raíz de ello, Di Carlo decidió negociar con el presidente de São Paulo, con quien acordó la compra del 65% del pase del futbolista que hizo inferiores en Boca. Cabe destacar que aún no trascendieron las cifras.

El nuevo vínculo que tendrá Galoppo será por tres temporadas, por lo que estará ligado al Millonario hasta fines de 2028, y en la operación se incluyeron los porcentajes de Gonzalo Tapia y Enzo Díaz, quienes estaban en el conjunto brasileño bajo un préstamo. De esta manera, Gallardo tiene su primera ‘cara nueva’ para el próximo año.

Giuliano Galoppo seguirá en el club. (Prensa River)

Los números de Giuliano Galoppo en River

Desde su llegada al Millonario, en enero de 2025, Giuliano Galoppo anotó un total de siete goles (una asistencia) en los 34 partidos que afrontó. Hasta el momento, no conquistó ningún título en la institución situada en el barrio porteño de Núñez.

DATOS CLAVES

  • Stefano Di Carlo llegó a un acuerdo económico con São Paulo para la compra de Giuliano Galoppo para River.
  • Giuliano Galoppo no alcanzó el 50% de partidos con 45 minutos en cancha para la obligación de compra.
  • River acordó la compra del 65% del pase de Galoppo, quien firmará un vínculo por tres temporadas.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

