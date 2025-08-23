Ganó la Libertadores, juega en la Premier League y es el refuerzo de selección que busca Palmeiras para eliminar a River

Tras conocer que será rival de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras está decidido a sumar un refuerzo estrella en este mercado de pases, que aún no cerró en Brasil. El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere dar un salto de calidad y es por eso que va en busca de Andreas Pereira.

La prensa brasileña asegura que el mediocampista quiere dejar Fulham, donde le queda solo un año de contrato, para volver a Sudamérica. En el inicio de la temporada, el ex-Flamengo fue al banco de suplentes de su equipo ante Brighton y no jugó ni un solo minuto.

Palmeiras había buscado a Pereira a comienzos de 2025, con una negociación que duró alrededor de dos meses. Finalmente, el futbolista eligió quedarse en Inglaterra, pero el panorama cambió a mediados de año. Por ese motivo, en el Verdao confían en que la novela tenga un final feliz.

De concretar la transferencia, el gigante de San Pablo estará sumando a un refuerzo con más de 100 partidos en la Premier League y 10 apariciones con la Selección. De hecho, Carlo Ancelotti lo incluyó en su primera lista de convocados, aunque solo le dio un minuto en el empate sin goles ante Ecuador.

Andreas Pereira ya ganó la Copa Libertadores

En la temporada 2021/22, Andreas Pereira vistió la camiseta de Flamengo en 53 partidos de carácter oficial, aportando 8 goles y 3 asistencias . En su primera Copa Libertadores, quedó marcado por un grosero error en la final, que le dejó el gol servido a Deyverson para la coronación de Palmeiras.

Al año siguiente, el mediocampista jugó de titular casi toda la fase de grupos de la edición 2022, aportando un gol y una asistencia. Luego finalizó su préstamo y tuvo que regresar a Manchester United. El Mengao se terminó consagrando campeón el 29 de octubre y Andreas pudo sumar esa medalla a su museo personal.

Richard Ríos, el jugador que Palmeiras todavía no pudo reemplazar

La búsqueda de un volante con las características de Andreas Pereira no es una casualidad. Y es que Palmeiras todavía no pudo encontrar su mejor fútbol sin Richard Ríos, una pieza clave que fue vendida a Benfica por 27 millones de euros luego del Mundial de Clubes.

Desde la salida del colombiano, Abel Ferreira fue rotando en la mitad de la cancha, donde pasaron Emiliano Martínez, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno y Allan. Con la llegada de Pereira, el estratega intentará llegar al mano a mano ante River con un mediocampo consolidado y de jerarquía.

Días y horarios de Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

Palmeiras y Riverse verán las caras por los cuartos de final de la Libertadores, en una llave que se abrirá en Buenos Aires y se cerrará en San Pablo. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha será el miércoles 24 en el mismo horario en el Allianz Parque. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

