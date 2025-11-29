Es tendencia:
Qué pasa si hay empate en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

El reglamento de la Conmebol sentencia lo que ocurrirá en caso de igualdad a lo largo de los 90 minutos.

Por Julián Mazzara

Palmeiras y Flamengo definen la final de la Copa Libertadores.
© Getty ImagesPalmeiras y Flamengo definen la final de la Copa Libertadores.

Palmeiras y Flamengo, en el Estadio Monumental de Lima, definen al campeón de la Copa Libertadores 2025, donde protagonizan el segundo cruce entre ambos dentro de esta instancia.

Los dirigidos por Abel Ferreira y Filipe Luis, respectivamente, sueñan con levantar su cuarto trofeo y así lograr el pasaje hacia el Mundial de Clubes 2029. Pero más allá de la gloria, hay un detalle muy particular dentro del cotejo: lo que ocurre si igualan en los 90 minutos.

En el caso de que haya empate dentro del tiempo reglamentario, el partido se extendrá media hora más con una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Y si la igualdad persiste, el campeón se definirá por medio de la tanda de penales.

Cabe destacar que, en de llegar al tiempo suplementario, Conmebol permite que los entrenadores realicen una modificación más. Actualmente, los equipos pueden hacer hasta cinco variantes dentro del partido, con un límite de tres ventanas.

El cuadro de la Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

DATOS CLAVES

  • La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se juega en el Estadio Monumental de Lima.
  • El ganador obtendrá el pasaje para disputar el Mundial de Clubes 2029.
  • Un empate tras 90 minutos se definirá con prórroga y luego con penales; la Conmebol permite un cambio adicional.
