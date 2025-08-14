Es tendencia:
Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Libertad por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

El presente de ambos equipos en el ámbito local es muy diferente entre sí, y buscan avanzar en búsqueda del sueño internacional.

Por Julián Mazzara

En el Estadio La Huerta, Libertad y River se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Es el último cruce de esta semana de encuentros internacionales por el certamen más importante de toda la región. Y el presente que atraviesan ambos es totalmente diferente.

El Gumarelo viene de empatar frente de Deportivo Recoleta por el campeonato local, pero a esta instancia accedió luego de clasificar en el segundo lugar del Grupo D por debajo de São Paulo.

Por el lado de los liderados por Marcelo Gallardo, que son punteros en la Zona B dentro del Torneo Clausura del fútbol argentino, el último fin de semana empataron ante Independiente en condición de visitante. Respecto a la Copa Libertadores, se clasificaron en la primera posición dentro del Grupo B con 12 unidades. Para este encuentro, el DT perdió a cuatro jugadores por lesión.

¿Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Libertad por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores?

  • Si River gana no conseguirá la clasificación a los cuartos de final, pero dependerá de la ventaja que obtenga en Paraguay para lo que será la revancha, el próximo martes en el Monumental.
  • Si River empata dejará abierta la serie para que se defina en Buenos Aires. No clasificará ni quedará eliminado en este encuentro.
  • Si River pierde tendrá que revertir la llave en su casa, la próxima semana, y estará obligado a ganar para no quedar eliminado en los octavos de final.
Libertad y River se enfrentan en el Estadio La Huerta.

El cuadro de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

