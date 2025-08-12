Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy vs. Fortaleza por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

El inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores representa para Vélez la posibilidad de cambiar el chip tras una seguidilla de malos resultados en el ámbito doméstico que, tras la obtención de la Supercopa Internacional venciendo a Estudiantes, tienen al equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto en la octava posición de la Zona B del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, eliminado en Copa Argentina y en la zona baja de la Tabla Anual.

Renovado en expectativas, el equipo de Liniers que viene de perder el clásico ante San Lorenzo visita este martes desde las 19.00 a un Fortaleza cuyo presente está lejos de ser mejor, pues ocupa la decimoctava posición del Brasileirao con 18 jornadas disputadas, lo que hoy por hoy le estaría haciendo perder la categoría.

En la presente edición del certamen continental, Vélez clasificó primero en un Grupo H que compartió con Peñarol, también clasificado, San Antonio Bulo Bulo y Olimpia; sumando 11 puntos en seis partidos. El equipo brasileño, por su parte, fue segundo de Racing en el Grupo E, con 8 puntos.

¿Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde ante Fortaleza?

Si Vélez gana ante Fortaleza podrá clasificar a octavos de final si gana o empata en la revancha en la que será local. Incluso podría clasificarse perdiendo, dependiendo de la diferencia de goles que exista en la serie.

Si Vélez empata con Fortaleza en Brasil podrá clasificar a octavos de final si logra una victoria en Liniers, sea cual sea la diferencia. Forzará una definición por penales en caso de empatar en el desquite y quedará inmediatamente eliminado si pierde.

Si Vélez pierde con Fortaleza estará obligado a ganar en la revancha que se disputará la próxima semana en Liniers y de ser así correrá la diferencia de goles en la serie para determinar qué equipo será el clasificado o si habrá penales. Si empata o pierde en el desquite, quedaría inmediatamente eliminado.

Las probables formaciones de Fortaleza y Vélez

El equipo brasileño que será local este martes saltaría a la cancha con Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson.

Vélez, por su parte, alinearía con Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván; Imanol Machuca o Matías Pellegrini, Braian Romero y Maher Carrizo.

