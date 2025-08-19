Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde vs. Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Vélez y Fortaleza abren la serie de vuelta de octavos de final en la Copa Libertadores 2025. Así como sucedió con los duelos de ida, el compromiso entre los de Guillermo Barros Schelotto y los brasileños será el primero en definirse en esta fase de eliminación directa.

El 0 a 0 de la ida en el Castelao dejó la serie más que abierta para su definición en el José Amalfitani este martes 19 de agosto desde las 19:00 de Argentina. Quien pase de ronda esperará por su rival en cuartos de final, que saldrá del vencedor del compromiso entre Racing y Peñarol.

El árbitro del encuentro será el colombiano Andrés Rojas y el partido se podrá sintonizar a través de Disney +. A continuación, todos los escenarios posibles.

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde vs. Fortaleza

Si Vélez gana: el triunfo del Fortín, sea cual sea el resultado, lo clasificará a cuartos de final y esperará por Peñarol o Racing como rival

el triunfo del Fortín, sea cual sea el resultado, lo clasificará a cuartos de final y esperará por Peñarol o Racing como rival Si Vélez empata: la paridad contra Fortaleza derivará la definición al punto penal. Quien se imponga desde los doce pasos se meterá entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

la paridad contra Fortaleza derivará la definición al punto penal. Quien se imponga desde los doce pasos se meterá entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Si Vélez pierde: la caída en el Amalfitani le dará la clasificación a Fortaleza, sin importar por cuánto sea el triunfo brasileño en Liniers.

Posibles formaciones de Vélez y Fortaleza

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

