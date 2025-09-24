Es tendencia:
Se rinden ante el Flaco López a horas de enfrentar a River: “Se fue a Argentina, se quedó ahí y a Palmeiras vino Messi”

Raphael Veiga, futbolista del Verdao, bromeó y comparó a su compañero con el capitán de la Selección Argentina.

Por Marco D'arcangelo

José Manuel López, delantero de Palmeiras.
© GettyJosé Manuel López, delantero de Palmeiras.

A pesar de haber comenzado la temporada como suplente y con pocos minutos en cancha, poco a poco José Manuel López logró ganarse un lugar dentro del XI titular del Palmeiras, en donde formó una dupla ofensiva con Vitor Roque que se ganó los elogios en el fútbol brasileño. 

Debido a este buen momento que está atravesando, el ‘Flaco’ fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, y tras su vuelta a los entrenamientos con el Verdao, sus compañeros se rindieron ante él. Además, en la previa de la revancha ante River por la Copa Libertadores, Raphael Veiga lo comparó con Lionel Messi

Es que, en medio de un entrenamiento del Palmeiras, el mediocampista brasileño de 30 años pidió que grabaran a López, quien se encontraba cerca suyo, y bromeó con que regresó de la Albiceleste convertido en Messi, debido a sus últimas actuaciones con el equipo comandado por Abel Ferreira.

Graba, graba a Messi allá. Se fue con la Selección Argentina, el Flaco se quedó y volvió siendo Messi”, dijo Veiga, mientras que López aparecía por detrás suyo, haciendo gestos a la cámara y riéndose por esta comparación con el capitán de la Albiceleste. 

Tweet placeholder

Desde su regreso de la convocatoria a la Selección Argentina, López disputó tres encuentros con el Palmeiras. Si bien no convirtió goles, asistió en una oportunidad a Vitor Roque y se ganó los elogios de la prensa brasileña por el buen rendimiento que mostró. 

Publicidad

Además, después de la victoria ante River en el Más Monumental, junto a Vitor Roque, su compañero en la ofensiva, fueron comparados por los medios brasileños con Bebeto y Romario, la mítica dupla de la Selección de Brasil, que se consagró campeona del Mundial 1994. 

Los números de José Manuel López en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 47 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 5 asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas y no fue expulsado en los 2477 minutos que estuvo en cancha. 

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

La sorpresiva medida de Abel Ferreira para evitar “espionaje” de River en el último entrenamiento de Palmeiras

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

