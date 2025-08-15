Pocos minutos después del pitazo final de Wilton Sampaio en Paraguay, Conmebol confirmó el equipo arbitral para la revancha entre River y Libertad. El encuentro, que tendrá lugar en el Monumental el jueves 21 de agosto a las 21.30, será dirigido por Andrés Matonte.

La casa madre del fútbol sudamericano se inclinó por autoridades uruguayas para impartir justicia en Buenos Aires. Lo mismo se repite en el VAR, que estará comandado por Christian Ferreyra y Richard Trinidad, todos pertenecientes a la AUF.

Será la quinta vez para Matonte dirigiendo al Millonario. Como no podía ser de otra manera, las cuatro anteriores fueron en Libertadores. El saldo del colegiado charrúa es de tres victorias (todas en el Monumental) y una recordada derrota, aunque sin grandes polémicas en su historial.

Los antecedentes de Matonte con River

En la fase de grupos de la edición 2022, Matonte dirigió al Millonario en las victorias ante Fortaleza (2-0) y Colo-Colo (4-0) como local. Dos años después, volvió a impartir justicia en un duelo ante el Cacique, pero fue en la vuelta de los cuartos de final, con victoria 1 a 0 para los de Marcelo Gallardo.

La única derrota riverplatense se dio fuera de casa, precisamente en Brasil. Fue en los octavos de final de la Libertadores 2023, cuando Internacional se impuso por 2 a 1 y luego triunfó en una extensa serie de penales. En esa oportunidad, el uruguayo anuló un penal de Pablo Solari por haber tocado el balón con los dos pies, en lo que fue una decisión que en ese momento estaba avalada por el reglamento.

El historia de Matonte con Libertad

Por otra parte, será la tercer oportunidad para Matonte con Libertad de Paraguay. Hasta el momento, los de Asunción no tuvieron suerte con este colegiado, ya que cayeron las dos veces que lo dirigió. Fueron dos 1 a 0 en contra: ante Junior (2021) y Caracas (2022).

El equipo arbitral de River vs. Libertad

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Asistente 1: Nicolás Taran (URU)

Asistente 2: Pablo Llarena (URU)

Cuarto árbitro: Javier Feres (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

AVAR: Richard Trinidad (URU)

