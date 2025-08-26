El dardo de Ancelotti a Neymar para explicar su ausencia en la Selección de Brasil: “Si quieren explicaciones pueden llamarme”

Con la clasificación asegurada al Mundial 2026, la Selección de Brasil se prepara para la última doble fecha FIFA de Eliminatorias, en la que se enfrentará a la Selección de Chile en condición de local y cerrará frente a la Selección de Bolivia en la altura.

Para estos compromisos, el entrenador de la Verdeamarela, Carlo Ancelotti, dio la lista con los futbolistas convocados y sorprendió con tres ausencias de peso en la delantera, como son las de Vinícius Jr (suspendido por una fecha), Neymar (sufrió una pequeña lesión) y Rodrygo.

Tras esta decisión, el experimentado DT habló con los medios en conferencia de prensa. Allí reveló que no se comunicó con los futbolistas marginados y lanzó un pequeño dardo al afirmar que si quieren explicaciones podrán llamarlo por teléfono para que se las dé.

“Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, comentó respecto a la ausencia del delantero del Santos.

“A Rodrygo le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”, continuó sobre el futbolista del Real Madrid.

Para cerrar el tema, lanzó un dardo para con los dos jugadores marginados: “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”.

Por otro lado, también explicó por qué citó a estos futbolistas: “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico, quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección. Los que no están han trabajado muy bien en la primera convocatoria y lo quiero agradecer”.

La lista de convocados de la Selección de Brasil

Arqueros

Allison (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Wesley (Roma)

Vanderson (Mónaco)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Douglas Santos (Zenit)

Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

João Pedro (Chelsea)