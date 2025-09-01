La definición de las Eliminatorias Sudamericanas está ala vuelta de la esquina. Brasil tendrá dos duros enfrentamientos: primero se verá las caras ante Chile en Río de Janeiro y luego visitará a Bolivia en El Alto. Para esta doble jornada de clasificatorias, Carlo Ancelotti decidió dejar a Neymar afuera de la nómina, lo cual generó cierto desconcierto, sobre todo porque el ex futbolista de Barcelona y PSG viene de completar los 90 minutos en el duelo entre Santos y Fluminense por el Brasileirao.

¿Qué había dicho Ancelotti sobre la ausencia de Neymar?

El entrenador italiano había dado a conocer la razón por la que Neymar no aparecía en la lista de convocados de la Selección de Brasil para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas en la que la Verdeamarela se medirá ante Chile y Bolivia. Carletto dijo hace unos días: “Neymar no está porque tuvo un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”.

Carlo Ancelotti. (Foto: Getty).

Neymar desminitió a Ancelotti

Tras el empate 0 a 0 entre Santos y Fluminense, en el que Neymar disputó los 90 minutos, el crack brasileño fue consultado respecto a su ausencia en la nómina de la Selección de Brasil para disputar las Eliminatorias y dijo: “Fue un edema muscular, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día. Me van a venir bien todos los entrenamientos con mi equipo estos días para recuperarme. Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física, es una decisión del entrenador. Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la selección”.

El Santos de Neymar, ante un presente complicado

Santos no la pasa bien en el Brasileirao. En los últimos días se produjo la llegada de Juan Pablo Vojvoda a la conducción técnica ya que los resultados no estaban siendo los esperados. El Peixe se encuentra en el puesto 16 con 22 unidades, los mismos que tiene Vitória, que se encuentra en zona de descenso. Al torneo le faltan por jugarse varias fechas y el fútbol brasileño es cambiante, por lo que no sería descabellado aspirar a clasificar a alguna copa internacional de cara a 2026, ya que los de Neymar están a cuatro unidades de Corinthians, el último equipo que se estaría metiendo en la Sudamericana 2026.

