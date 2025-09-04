¿Qué canal pasa Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas?

Este martes se disputará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los duelos más importantes lo jugarán Uruguay y Perú en el Estadio Centenario desde las 20.30 horas con el arbitraje de Facundo Tello. Los dirigidos por Marcelo Bielsa se juegan el pasaje al Mundial 2026, mientras que la Bicolor todavía sueña con entrar a repechaje, aunque para eso necesita una serie de resultados ya que se encuentra a seis unidades de Venezuela, quien hasta el momento ocupa esa plaza.

¿Qué canal pasa Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias?

El partido entre Uruguay y Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se podrá ver -desde Argentina- a través de TyC Sports Play. El horario estipulado para el comienzo del mismo es a las 20.30 horas y será en el emblemático Estadio Centenario con parcialidad de ambas hinchadas.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026?

La Selección de Uruguay llegó a la jornada número 17 de las Eliminatorias Sudamericanas con 24 unidades, en el cuarto puesto de la tabla deposiciones. Los de Marcelo Bielsa le sacan seis unidades a Venezuela -que está séptimo en puesto de repechaje- y se clasificará al Mundial 2026 en caso de ganar, empatar o inclusive puede hacerlo perdiendo, siempre y cuando la Vinotinto no sume ante Argentina.

¿Qué necesita Perú para jugar el repechaje?

Por su parte, Perú tiene remotas chances de jugar el repechaje, aunque para eso depende de sacar más puntos que Bolivia en esta doble jornada, pero también necesita que Venezuela pierda por amplia diferencia de gol en ambos partidos, ya que la Vinotinto tiene 18 unidades frente a los 12 que tiene la Bicolor con solamente seis puntos en juego. Los de Ibáñez llegarán al repechaje si ganan sus dos partidos, Venezuela pierde ambos y Bolivia no gana las dos jornadas. La diferencia de gol de los venezolanos es de -4, mientras que la de los peruanos es de -11.

Perú acumula 12 unidades en las Eliminatorias. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Uruguay y Perú

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio peña; Andy Polo, Luis Ramos y Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

