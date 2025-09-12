Francis Holway, nutricionista deportivo: “Tuve el honor de evaluar a Messi y estaba impecable, camina la cancha porque aprendió a dosificar sus esfuerzos”

Francis Holway, 61 años, es un nutricionista vinculado estrechamente al deporte. Trabajó en 12 años en River (hasta enero de 2015), pero su ámbito se extendió por muchos deportes, atendiendo a atletas de todo el mundo. Recibido en la San José State University de California, Estados Unidos, su palabra es muy respetada por sus colegas y en todo el ámbito de la alta competencia deportiva. “Medí a Maradona, medí a Messi, ya puedo morir”, bromeó durante una entrevista reciente con el podcast Tengo un plan.

Durante esa extensa charla, Holway expuso su mirada sobre muchas puntos vinculados a la nutrición, el entrenamiento y las condiciones físicas que impactan en la vida de los deportistas, desde gimnastas hasta pesistas, pasando por basquetbolistas y varias disciplinas más. Pero, claro, también tuvo un momento dedicado exclusivamente a su experiencia con futbolistas y allí fue donde se explayó sobre los momentos en que estuvo cara a cara con los dos más grande de la historia: Diego Maradona y Lionel Messi.

“Tuve el honor de evaluar a Messi hace un año en Miami y estaba impecable con 37 años en ese momento. Él, Suárez, Busquets, Jordi Alba… Es un grupo que se cuida. Venían de las vacaciones, de Navidad y estaban impecables en grasa corporal, en músculo. La verdad, muy prolijos, profesionales y con una humildad que me saco el sombrero ante esa gente”, relató el nutricionista deportivo, que también dio su mirada sobre el capitán de la Selección Argentina: “He visto que tenía varias lesiones en la época de Barcelona y una vez lo escuché a Guardiola decir que Messi iba a aprender a dosificar su esfuerzo. Y hay muchos entrenadores que acusan a Messi de ser un caminante, que camina todo el partido. Entonces, me parece que es alguien que aprendió a dosificar sus esfuerzos”.

Si bien Holway se encargó de repetir que “no soy un experto en este tema”, hizo su análisis sobre esa manera de gestionar la energía que tiene Messi. “Aprendió a dosificar los esfuerzos y hace los piques cortos en los momentos justos. Tiene una visión de juego tan importante que hace eso”, agregó en la entrevista de Tengo un plan.

Sus días con Maradona

“Maradona tenía una destreza natural”, resumió Holway a Diego. Con él trabajó en 1995, cuando inició su última etapa como futbolista de Boca. “Se cuidó mucho por varias épocas. Cuando se ponía y se centralizaba, se cuidaba. Después ha tenido desbordes… Era una persona de un metro sesenta y algo con mucho músculo y mucha motricidad”, detalló antes de recordar una anécdota para resaltar las habilidades irrepetibles del Diez: “Hay un video, con una panza así (hace el gesto de alguien muy gordo) en una clínica de rehabilitación, pateando la pelota hacia arriba, metros y metros, esperando que caiga y pegándole una y otra vez de una, sin que la pelota se desvíe… Yo escuché a Beckham u otro delantero inglés decir que intentaron replicar eso y nadie pudo”.

El inesperado futbolista que más lo sorprendió

Al ser consultado sobre qué futbolista más le había llamado la atención, Holway dejó un nombre inesperado. “Danilo Gerlo, defensor de River, venía todos los días a pedirme que le midiera el pliegue abdominal. Y cada vez que subía de 7 milímetros, él se ponía a dieta. Yo le decía que no : ‘Estás haciendo demasiada dieta, te vas a enfermar o lesionar, va a caer tu rendimiento’. Pero era exigente consigo mismo. ‘Yo no tengo el talento que tienen ellos, entonces compenso con esto’, me respondía. Era impresionante. E hizo una buena carrera y después tomó clases de finanzas e inversiones para cuidar el dinero que había hecho”, detalló el nutricionista.

También puso como ejemplo a otro ex River. “Radamel Falcao era muy prolijo. Prolijísimo. Siempre preocupado por los detalles. Era Tarzán”, lo comparó y se pasó al otro extremo, aunque sin dar el nombre del protagonista: “Había jugadores que no se cuidaban nada, pero tenían un talento impresionante. Incluso llegaban semi borrachos al partido y hacían dos goles. La noche anterior, el entrenador le decía ‘hacé lo que quieras'”.

