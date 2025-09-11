Finalíssima Argentina vs España: esto frena la confirmación de que se podrá jugar en 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin, con la Selección Argentina clasificando en el primer lugar, a pesar de la derrota frente a Ecuador en la última jornada. Esa caída también significa que dejará el número 1 del ranking FIFA en manos de España, el último campeón de Europa y rival del equipo de Lionel Scaloni en la Finalíssima que se disputaría en marzo de 2026. Sin embargo, ese encuentro no podrá confirmarse hasta mediados de noviembre y depende exclusivamente de la Roja para saber si realmente podrá disputarse.

Lo planificado, incluso ya agendado por la Conmebol en su calendario, es que Argentina y España se enfrenten en la ventana de FIFA de marzo del próximo año. Sería el único hueco sin que quede tan cerca del Mundial 2026, torneo al que ambas selecciones seguramente llegarán como candidatas al título. Sin embargo, aún no es seguro que el conjunto que dirige Luis de la Fuente tenga libre esa fecha. Depederá de su rendimiento en las Eliminatorias UEFA y si logra clasificarse de manera directa al Mundial.

España integra el Grupo E junto a Georgia, Turquía y Bulgaria, y recién se disputaron dos de las seis jornadas: habrá dos más en octubre y las últimas en noviembre. La selección que termine en el primer puesto entrará al Mundial y la segunda irá a los playoffs, donde habrá 16 equipos europeos en cruces mano a mano para definir los últimos cuatro clasificados. Y esos partidos se jugarán justamente en marzo.

Lamine Yamal, la gran figura de España, que suena con seguir los pasos de Messi. (Foto: Getty).

Por eso, la condición para que España pueda disputar la Finalíssima frente a Argentina en marzo del 2026 es que consiga la clasificación directa al Mundial quedando primera de su grupo en las Eliminatorias UEFA. De esa manera, evitaría participar de los playoffs y tendría el calendario despejado para el choque por el título que defenderá la Selección de Scaloni, que le ganó ese título a Italia previo a Qatar 2022.

Las dos primeras fechas del Grupo E dejan un panorama alentador para que puedan enfrentarse los últimos campeones de América y de Europa. España quedó primera gracias a que le ganó a Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0) y ya tomó distancia de tres puntos en la tabla de posiciones.

Cómo se definen las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026

Gracias a la ampliación que realizó la FIFA de 32 a 48 participantes para la próxima Copa del Mundo, la UEFA dispone de 16 cupos. Para definir los clasificados, dividió a sus selecciones en 12 grupos. Los ganadores de cada uno de ellos estarán en el Mundial. Y los que terminen segundos pasarán a la fase de playoffs, donde se le sumarán los cuatro equipos mejor ubicados en la última Nations League (descartando a los 12 primeros y 12 segundos de la Eliminatorias).

Allí se definirán los últimos cuatro lugares disponibles en el Mundial. Primero habrá ocho cruces mano a mano (el 26 de marzo de 2026) y con los ganadores se formarán los cuatro choques definitorios, que se jugarán el 31 de marzo: los que consigan el triunfo en esa instancia obtendrán la clasificación a la Copa del Mundo.

Todos los campeones de la Finalíssima

1985: Francia (Uruguay subcampeón)

1993: Argentina (Dinamarca subcampeón)

1992: Argentina (Italia subcampeón)

El festejo de Messi y compañía en junio del 2022, tras ganarle la final a Italia, por entonces campeona de Europa. (Foto: Getty)

