Galatasaray lo fichó para reemplazar a Icardi, jugó solo 16 partidos y denunció falta de respeto: “Es inaceptable”

En el medio de un mercado de pases importante en Europa, Galatasaray fue protagonista de una de las salidas más polémicas. Álvaro Morata finalizó prematuramente su cesión en el equipo turco para continuar su carrera en el Como 1907 de la Serie A de Italia. Tras confirmarse su partida, el jugador se despachó con un duro comunicado contra el club.

El delantero español, que había llegado a principios de 2025 cuando Mauro Icardi se encontraba en la etapa inicial de su recuperación de la rotura de ligamentos, denunció incumplimientos de parte de la institución turca. “Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron“, expresó en un posteo en sus redes sociales.

Morata reveló que “los compromisos contraídos no fueron cumplidos” y confirmó que renunció a parte de su salario y otros derechos contractuales para poder concretar su salida. Si bien el club había especificado el monto que resignó, el jugador aclaró que “la cifra publicada no es exacta“.

“Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalismo en los que creo”, lanzó el goleador.

Galatasaray le respondió a Morata

Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente de Galatasaray, no se quedó callado cruzó a Morata en diálogo con AS. “Tras el torneo disputado en Austria, concedimos unos días libres a toda la plantilla. Después del permiso, todos regresaron a Estambul y se reincorporaron a los entrenamientos… excepto Morata. Levantamos un acta notarial dejando constancia de que se ausentó sin justificación. Este comportamiento no profesional conlleva sanciones, y aplicamos las multas previstas en nuestro código interno“, acusó.

Y continuó: “Para recibir su salario, un jugador debe cumplir sus obligaciones y respetar las normas del equipo. Morata no tiene derecho a quejarse ni a intentar forzar su salida al Como de esta manera. No actuó de buena fe”.

Morata, la cara nueva del Como

Álvaro Morata le puso punto final a su estapa en Galatasaray tras jugar apenas 16 partidos y anotar 7 goles. Para conseguir el acuerdo, Milan tuvo que pagarle 5 millones de euros a los turcos por cortar la cesión. Después, Como desembolsó 1 millón para incorporarlo a préstamo, pero deberá poner 9 millones más por la opción de compra obligatoria.

El nuevo contrato de Morata en el equipo italiano durará cuatro temporadas, lo finalizando en junio de 2029. Será una de las principales cartas de ataque para Cesc Fábregas para lo que viene en la Serie A.

