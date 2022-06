El amistoso que la Selección Argentina de Lionel Scaloni disputó frente a su similar de Estonia el pasado domingo cinco de junio en el Estadio El Sadar de Osasuna en Pamplona, quedará en la historia porque fue la primera vez que Lionel Messi anotó cinco goles en un mismo partido con la camiseta albiceleste.

Pero aunque la actuación de la Pulga absorbió la mayoría de la atención, el detalle de la cinta de capitán con la leyenda 'AD10S' alusiva a Diego Maradona que se colocó Konstantin Vassiljev, al momento de ingresar en el lugar de Martin Miller a los 18 minutos del complemento, no pasó para nada desapercibido para la transmisión que, con solo enfocar al futbolista de 37 años, hizo estallar las redes sociales.

Al respecto, en Bolavip decidimos contactar al protagonista de esta narración enmarcada que tanto sorprendió a los usuarios. "Un amigo con el que jugábamos al fútbol de chicos me trajo el brazalete de Napoli, justo días antes de que se confirmara el juego amistoso. Conoce mis sentimientos hacia Diego Maradona, así que por eso me hizo ese regalo. Cuando supe del partido no dudé en utilizarlo".

Asimismo, Konstantin Vassiljev cuenta qué significa el Pelusa para él: "No es tan fácil describir su impacto en mí con pocas palabras. Es realmente difícil porque cuando pienso en Maradona me produce una emoción positiva muy fuerte. Su impacto en el fútbol es tan grande que hizo que el juego fuera más hermoso. Creo que debemos tenerlo presente para que las generaciones más jóvenes sepan lo que hizo no solo por Argentina sino también por el fútbol".

En esa misma línea, dice que su fanatismo por Diego es tan visceral, que provocó su aprecio hacia la Argentina: "No se puede separar a Maradona de Argentina, este es un país futbolístico especial. Como lo es Messi, que también es especial. Él está embelleciendo el fútbol como lo hizo Maradona en su momento".

Para cerrar, dio un motivo más para que los hinchas se sigan ilusionando con la tercera Copa del Mundo: "Argentina siempre es candidata al título y así lo es para Qatar 2022, pero los oponentes también son poderosos".