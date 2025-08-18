A pesar de la derrota de Atlético de Madrid, Julián Alvarez festejó con un posteo en Instagram: “Hay días que van más allá del resultado”

Atlético de Madrid inició con el pie izquierdo su participación en LaLiga 2025/26. En su visita a Espanyol cayó por 2 a 1. Los de Diego Pablo Simeone comenzaron arriba en el marcador gracias a un golazo de tiro libre de Julián Alvarez, pero en el tramo final del encuentro todo se complicó y el elenco catalán lo dio vuelta con tantos de Miguel Ángel Rubio y Pere Milla. Así y todo, el ex delantero de River tuvo un muy lindo gesto en sus redes sociales.

Emotivo mensaje de Julián Alvarez en las redes sociales

Con una foto de su celebración -con la pelota debajo de la camiseta en un guiño a su futura paternidad- la Araña utilizó su cuenta de Instagram para compartir una emotiva publicación: “No era el arranque que queríamos, pero hay días que van más allá del resultado. Feliz Día del Niño”. Cabe recordar que el pasado domingo se celebró en Argentina el Día del Niño, en una jornada muy especial para los más chiquitos y Julián quiso tener un lindo gesto con ellos.

¿Cuáles son los objetivos de Atlético de Madrid esta temporada?

Como en los últimos años, Atlético de Madrid tiene bien claro que está un escalón debajo en la consideración de Real Madrid y Barcelona, pero llegaron refuerzos de jerarquía, se quedaron muchos de los mejores futbolistas de la última temporada y los objetivos son claros: pelear hasta el final tanto por LaLiga como por la Copa del Rey y también hacer un buen papel en la Champions League. De cara a la temporada que acaba de comenzar, para Simeone serán imprescindibles tanto Julián Alvarez como Thiago Almada.

Julián Alvarez y una nueva convocatoria a la Selección Argentina

Tras su golazo de tiro libre ante Espanyol, Julián Alvarez recibió una muy buena noticia este lunes. Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y, como era de esperar, la Araña aparece en la misma. Competirá por un lugar en el once inicial con Lautaro Martínez, aunque también podrían jugar juntos, y además en el mismo puesto, Scaloni sorprendió a todos con la citación de José Manuel López.

