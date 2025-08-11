Alejandro Garnacho y una nueva polémica mientras busca salir del Manchester United

Alejandro Garnacho sigue alimentando su perfil transgresor. Luego de una temporada en la que se enfrentó a su entrenador en el Manchester United, Ruben Amorim (algo que le costó no volver a ser tenido en cuenta por el portugués), esta vez recibió críticas por parte del ambiente del fútbol y de los hinchas por una foto que se viralizó en las últimas horas.

Resulta que en medio de la pretemporada, al futbolista nacido en Madrid se lo vio en posesión de un vaporizador (cigarrillo electrónico) mientras se realizaba un tatuaje en su brazo derecho, una situación que fue apuntada por el público como poco profesional y que recordó una vieja controversia por otra foto que el mismo publicó -y rápidamente borró- en una historia de su cuenta de Instagram en la que se veía un encendedor.

”El marginado del Manchester United, Alejandro Garnacho, parece agarrar un vaporizador mientras se hace un nuevo tatuaje, dos años después de que los fanáticos lo atraparan en una publicación eliminada de Instagram”, reportó Daily Mail en su edición de este lunes 11 de agosto, para señalar la situación del atacante en The Red Devils.

A todo esto, los rumores del mercado de pases sobre su futuro cercano no paran de circular. El Chelsea fue, de momento, el único que se arrimó con decisión para negociar con el Manchester United, pero no está dispuesto a desembolsar los 45 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión. Con lo cual, todavía no sabe en dónde jugará durante el curso 25/26.

Alejandro Garnacho perdió terreno en la Selección Argentina

Alejandro Garnacho venía siendo una constante en las convocatorias de la Selección Argentina luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022. No obstante, su irregularidad y su actitud desafiante con sus entrenadores en el Manchester United (no solo tuvo encontronazos con Ruben Amorim, sino también con Erik ten Hag) lo alejaron de las últimas citaciones.

Se perdió 3 de los últimos cuatro llamados. Se ausentó vs. Venezuela y Bolivia, volvió para los compromisos con Paraguay y Perú (solo sumó 25 minutos en Asunción), y otra vez desapareció para los cruces con Uruguay, Brasil, Chile y Colombia, todos correspondientes a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial 2026.

