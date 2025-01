Ancelotti reveló qué les dijo a los jugadores de Real Madrid tras irse 4-1 al entretiempo contra Barcelona

El primer título del año en España quedó para Barcelona, que se consagró en la Supercopa con una contundente goleada nada menos que ante Real Madrid. Los catalanes se recuperaron de una desventaja inicial para triunfar por un categórico 5-2 ante los ojos de Estadio King Abdullah Sports City en Jeddah.

Aunque el grito de Kylian Mbappé a los 5 minutos fue un gran puntapié para el Merengue, los tantos de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Alejandro Balde y Raphinha, por duplicado, ahogaron temprano las chances del conjunto de la capital.

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti se mostró “triste” por la caída en la final y explicó: “Tenemos que mirar la realidad, ha sido esta. No hemos defendido bien. Ellos han marcado de manera muy sencilla. No hemos podido trabajar bien a nivel colectivo ni a nivel individual, porque hemos perdido muchos duelos”.

“Esto nos deja tristes, decepcionados, esto es el fútbol. La tristeza nuestra es la de nuestra afición, pero tenemos que mirar adelante, preparar el próximo partido y recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este”, remarcó de cara a los siguientes compromisos.

Ancelotti compartió qué les dijo a los jugadores

“Primero intentar jugar al fútbol porque en la primera parte no hemos jugado al fútbol, hemos pegado balones largos pero esa no era la idea, la idea era jugar y no hemos jugado. Les he dicho que se pueden perder los partidos pero no de la manera que hemos jugado en la primera parte“, comentó el italiano.

Tras las palabras del DT, Real Madrid sufrió el quinto gol al inicio del complemento. Luego, Mbappé forzó la expulsión de Szczęsny y Rodrygo descontó de tiro libre, aunque no alcanzaría ni con la ventaja numérica.

“El partido no ha sido bueno desde el primer minuto. Incluso nos hemos quedado con uno más y no hemos podido encontrar soluciones. Estoy triste por el partido completo. Hay que defender bien para ganar este partido. Hemos defendido mal. Barcelona ha merecido ganar”, cerró Ancelotti.