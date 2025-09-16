Ángel Correa: “Muchas veces quise matar a Diego Simeone y se lo he dicho a él en la cara”

Ángel Correa cerró su proceso de 10 años en el Atlético de Madrid con su transferencia en el último mercado de pases a los Tigres de la UANL de la Liga MX, en donde encontró una regularidad que, concretamente, el último tiempo no tenía bajo el mando de Diego Simeone ni en LaLiga ni en la UEFA Champions League.

Y el propio futbolista reconoció, en una entrevista con el periodista español José Ignacio Fernández, que dejar de ser protagonista fue lo que lo llevó a tomar la decisión de despedirse del Atleti: ”Este último año en el Atlético de Madrid no estaba disfrutando los entrenamientos ni los partidos porque estaba jugando poco, por eso sentí que era el momento de cambiar porque necesitaba sentirme importante. Ahora en Tigres estoy volviendo a ser el Ángel que era antes”.

En ese mismo sentido, contó cómo fueron las charlas con Diego Simeone durante el periodo en el que lo consideraba un puesto fijo en el banco de suplentes: ‘‘Yo se lo dije a él en la cara. Muchas veces lo he querido matar. Él lo sabe. Uno es futbolista y quiere jugar siempre, sobre todo los clásicos o los partidos de Champions. Yo siempre siento que puedo ayudar más adentro que afuera y él creía que le podía dar soluciones saliendo desde el banco”.

No obstante, aclaró que con el Cholo mantiene buena relación: ”Sabe el cariño que le tengo y sé del cariño que me tiene él a mí. Él sabía que como profesional siempre me brindé al 100 por ciento, por más que a veces estuviera enojado, trataba de transformar ese enojo para ayudar al equipo en donde el entrenador decidiese”.

Por otro lado, también reveló cómo fue la reacción de Simeone cuando tomó la decisión de dejar España: ”Me entendió perfectamente, pero me dijo que él lamentablemente tiene que ubicar a 11 y que decidía por el bien del equipo. Yo también lo entendía”.

Y cerró: ”Los dos siempre queríamos ganar. Yo estuve muchos años al lado de él, me gustaba la manera que tenía de competir siempre el Atlético de Madrid. Después si jugaba más o menos, era siempre decisión del Cholo”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Ángel Correa en el Atlético de Madrid

Ángel Correa llegó a jugar en 10 años en el Atlético de Madrid desde la temporada 2015/2016 a la campaña 2024/2025. En total, entre todas las competiciones, disputó 469 partidos (es el quinto futbolista con más paridos en la historia del Colchonero), con los que llegó a marcar 88 goles y 65 asistencias. Además fue campeón de la Europa League 2017/2018, la Supercopa de Europa 2018 y LaLiga 2020/2021.

ver también Julián Alvarez y Thiago Almada, bajas confirmadas en el Atlético de Madrid vs. Liverpool