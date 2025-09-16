Julián Alvarez y Thiago Almada, bajas confirmadas en el Atlético de Madrid vs. Liverpool

Este miércoles 17 de septiembre el Atlético de Madrid dará su primer paso en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, nada más ni nada menos que frente al Liverpool de Arne Slot (actual campeón de la Premier League) y en el mítico Anfield, una parada que se presume que no será nada fácil para los dirigidos por Diego Simeone.

Encima, el Cholo no podrá contar con dos de sus pilares en el ataque. Por un lado, Julián Alvarez, quien sufrió una distención en una de sus rodillas (razón por la que fue reemplazado en el entretiempo contra Villarreal el último fin de semana), y por el otro, Thiago Almada, que presentó una dolencia muscular a su vuelta de la fecha FIFA de septiembre (también por esto se ausentó vs. el Submarino Amarillo por LaLiga).

En ese mismo sentido, la preocupación del Atlético de Madrid no corre solo por lo que será su performance ante el Liverpool, sino por lo que puede ser una baja de la Araña que se extienda algunos días más. Es decir, en el Colchonero temen que el ex River tampoco pueda estar frente al Mallorca este domingo 21 de septiembre. Encima, el Clásico con el Real Madrid asoma en el horizonte (27/9 en el Estadio Metropolitano).

Para colmo de males, el Atleti tampoco contará en el Reino Unido con Josema Giménez (quien no juega desde la fase de grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 cuando sufrió un contratiempo muscular), Alex Baena (otro de los jugadores más destacados que fue operado la semana pasada por una apendicitis) y Johnny Cardoso (esguince de tobillo).

La publicación del Atlético de Madrid con la que informó los citados vs. Liverpool.

Con este panorama, la formación del Atlético de Madrid para enfrentar al Liverpool por la primera jornada de la Champions League 2025/2026 sería con: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Nicolás González; Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.

El calendario del Atlético de Madrid en la Fase de Liga de la Champions League

Luego de lo que será su presentación en Anfield, el Atlético de Madrid seguirá su camino en la Fase de Liga de la Champions League de la siguiente manera:

Jornada 2: Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt (Metropolitano, 30 de septiembre de 2025)

Jornada 3: Arsenal vs. Atlético de Madrid (Emirates Stadium, 21 de octubre de 2025)

Jornada 4: Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise (Metropolitano, 4 de noviembre de 2025)

Jornada 5: Atlético de Madrid vs. Inter de Milán (Metropolitano, 26 de noviembre de 2025)

Jornada 6: PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid (Philips Stadion, 9 de diciembre de 2025)

Jornada 7: Galatasaray vs. Atlético de Madrid (RAMS Park, 21 de enero de 2026)

Jornada 8: Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt (Cívitas Metropolitano, 28 de enero de 2026)

