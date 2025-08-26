Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

Real Madrid vuelve a tener más presencia en Argentina que en Brasil

Hacía más de 15 años que Real Madrid no tenía más presencia en la Selección Argentina que en la brasilera.

Por Germán Carrara

Real Madrid tendrá citados de Argentina y no de Brasil para la fecha FIFA de septiembre.
Real Madrid tendrá citados de Argentina y no de Brasil para la fecha FIFA de septiembre.

Carlo Ancelotti, con absoluto atino, prefirió prescindir de los jugadores brasileros del Real Madrid para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Es decir, ni Éder Militao, ni Rodrygo Goes, ni Endrick (lesionado), ni Vinícius Júnior fueron incluidos en la nómina para los encuentros que la Verdeamarela debe afrontar ante Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto.

Es que semejante desgaste entre el viaje a Sudamérica y el traslado hacia Bolivia, en donde deberán jugar a más de 4 mil metros de altura, va a contramano de las necesidades de Xabi Alonso, que precisa tener frescas a sus piezas en el inicio de la temporada. Además, la Canarinha ya está clasificada para la Copa del Mundo del 2026, por lo que el entrenador italiano optó por observar nuevas alternativas.

Con lo cual, en una situación inédita en un el último tiempo, Real Madrid tendrá representación en un combinado sudamericano durante una fecha FIFA con Argentina -y con Uruguay- y no con Brasil, gracias a que Franco Mastantuono, de no mediar imponderables, será uno de los elegidos de la prelista que AFA dio a conocer el 18 de agosto para sus compromisos con Venezuela y Ecuador.

Un panorama de estas características o similar no se presentaba desde la temporada 2008/2009, en la que el Merengue tuvo mayor presencia en el elenco albiceleste que en el verdeamarelo, con Gabriel Heinze, Fernando Gago, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín por un lado, y Pepe, Marcelo y Robinho por el otro.

Federico Valverde también fue convocado para Uruguay

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, ya dio a conocer a sus citados para las dos últimas fechas de las Eliminatorias, entre los que se encuentra Federico Valverde. En el caso del elenco charrúa, todavía no tiene su participación asegurada en la Copa Mundial, aunque con solo sacar un punto de los 6 en juego garantiza su pasaje. Sus rivales serán Perú en el Estadio Centenario de Montevideo y Chile en el Estadio Nacional de Santiago.

Argentina sigue siendo el país de América que más jugadores le aportó al Real Madrid

Franco Mastantuono, el pasado 14 de agosto (el día de su cumpleaños y el de la presentación como refuerzo) se convirtió en el futbolista argentino número 34 en la historia del Real Madrid, una lista que iniciaron en 1911 los hermanos Sotero y Eulogio Aranguren, y en la que resaltan nombres como los de Alfredo Di Stéfano, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María.

Publicidad

Por cierto, detrás de Argentina se ubica Brasil con 31 jugadores aportados a la Casa Blanca en toda la historia, seguido de Uruguay con 12 y de Colombia con 3.

¿Quién es Max Dowman? El jugador del Arsenal al que comparan con Lionel Messi

ver también

¿Quién es Max Dowman? El jugador del Arsenal al que comparan con Lionel Messi

El récord que registró Franco Mastantuono al ser titular en el Real Madrid: superó a Endrick

ver también

El récord que registró Franco Mastantuono al ser titular en el Real Madrid: superó a Endrick

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Lee también
Franco Mastantuono, el recuperador
Opinión

Franco Mastantuono, el recuperador

El récord que registró Franco Mastantuono al ser titular en el Real Madrid: superó a Endrick
Fútbol europeo

El récord que registró Franco Mastantuono al ser titular en el Real Madrid: superó a Endrick

Mastantuono se lleva una de las notas más altas en su debut como titular
Fútbol europeo

Mastantuono se lleva una de las notas más altas en su debut como titular

"Los números todavía le sonríen, pero River no se cansa de demostrar que es un equipo verde"
Opinión

"Los números todavía le sonríen, pero River no se cansa de demostrar que es un equipo verde"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo