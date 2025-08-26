Real Madrid vuelve a tener más presencia en Argentina que en Brasil

Carlo Ancelotti, con absoluto atino, prefirió prescindir de los jugadores brasileros del Real Madrid para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Es decir, ni Éder Militao, ni Rodrygo Goes, ni Endrick (lesionado), ni Vinícius Júnior fueron incluidos en la nómina para los encuentros que la Verdeamarela debe afrontar ante Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto.

Es que semejante desgaste entre el viaje a Sudamérica y el traslado hacia Bolivia, en donde deberán jugar a más de 4 mil metros de altura, va a contramano de las necesidades de Xabi Alonso, que precisa tener frescas a sus piezas en el inicio de la temporada. Además, la Canarinha ya está clasificada para la Copa del Mundo del 2026, por lo que el entrenador italiano optó por observar nuevas alternativas.

Con lo cual, en una situación inédita en un el último tiempo, Real Madrid tendrá representación en un combinado sudamericano durante una fecha FIFA con Argentina -y con Uruguay- y no con Brasil, gracias a que Franco Mastantuono, de no mediar imponderables, será uno de los elegidos de la prelista que AFA dio a conocer el 18 de agosto para sus compromisos con Venezuela y Ecuador.

Un panorama de estas características o similar no se presentaba desde la temporada 2008/2009, en la que el Merengue tuvo mayor presencia en el elenco albiceleste que en el verdeamarelo, con Gabriel Heinze, Fernando Gago, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín por un lado, y Pepe, Marcelo y Robinho por el otro.

Federico Valverde también fue convocado para Uruguay

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, ya dio a conocer a sus citados para las dos últimas fechas de las Eliminatorias, entre los que se encuentra Federico Valverde. En el caso del elenco charrúa, todavía no tiene su participación asegurada en la Copa Mundial, aunque con solo sacar un punto de los 6 en juego garantiza su pasaje. Sus rivales serán Perú en el Estadio Centenario de Montevideo y Chile en el Estadio Nacional de Santiago.

Argentina sigue siendo el país de América que más jugadores le aportó al Real Madrid

Franco Mastantuono, el pasado 14 de agosto (el día de su cumpleaños y el de la presentación como refuerzo) se convirtió en el futbolista argentino número 34 en la historia del Real Madrid, una lista que iniciaron en 1911 los hermanos Sotero y Eulogio Aranguren, y en la que resaltan nombres como los de Alfredo Di Stéfano, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María.

Publicidad

Publicidad

Por cierto, detrás de Argentina se ubica Brasil con 31 jugadores aportados a la Casa Blanca en toda la historia, seguido de Uruguay con 12 y de Colombia con 3.

ver también ¿Quién es Max Dowman? El jugador del Arsenal al que comparan con Lionel Messi