Atlético de Madrid gestiona la renovación de Julián Álvarez, con aumento y blindaje a lo Lamine Yamal

La irregularidad que ha mostrado Atlético de Madrid en el inicio de la temporada, pese al gran desembolso de dinero que se hizo para la llegada de refuerzos que pudieran jerarquizar el plantel que conduce Diego Simeone, habría logrado incomodar a Julián Álvarez según vienen repitiendo desde hace ya varias semanas los medios españoles, especialmente para conectar esos sentimientos con la posibilidad de ejercer presión para fichar con Barcelona, también interesado desde finales del pasado curso en hacerse de sus servicios.

La directiva del equipo Colchonera, sin embargo, ya ha salido también a manifestar que no dudarán en hacer todo a su alcance para que el delantero argentino y máxima figura del equipo se sienta a gusto y con el deseo de defender el escudo de la institución por varios años más, para lo que además de mimar a La Araña deberán desactivar la amenaza culé.

A esa tarea parece estar encomendado el nuevo director de fútbol profesional del club Mateu Alemany, precisamente con pasado en Barcelona, quien ya estaría trabajando en la elaboración de un nuevo contrato para Julián, incluso cuando al actual todavía le quedan poco menos de cinco años de vigencia.

Más que con prolongar excesivamente ese vínculo, lo que se trae entre manos el directivo es un aumento es garantizar al delantero un aumento de salario considerable para reconocer el gran aporte que ha hecho al equipo desde su arribo y a la vez convencerlo de aceptar que se le fije una nueva cláusula de rescisión.

Julián Álvarez acumula 31 goles y 8 asistencias desde su arribo al Atlético de Madrid (Getty).

Si se tiene en cuenta que la cláusula vigente en el contrato con extensión hasta junio de 2030 es de 500 millones de euros, un incremento importante de la misma, intención que adelantó el portal Esto es Atleti, la acercaría a las cifra de 1000 millones de euros con que Barcelona blindó a Lamine Yamal apenas cumplió los 18 años.

La revelación del plan que se traería entre manos Mateu Alemany llegó justo después que el diario Sport avanzara que el equipo culé estaba dispuesto a desembolsar 150 millones de euros para hacerse del fichaje de Julián negociando con el club Colchonero, especialmente para cubrirse de una probable salida de Robert Lewandowski.

¿Ya es un referente para el Atlético?

Más allá de tener una historia con el club mucho más reciente que otros integrantes del plantel como Koke, Antoine Griezmann, Jan Oblak o José María Giménez; Julián Álvarez se ha vuelto un referente tanto en el vestuario de Atlético de Madrid como dentro de la cancha, no solo por su aporte diferencial en el ataque sino también por una disposición al esfuerzo y al sacrificio que incluso los históricos consideran un ejemplo para los demás.

“Uno se pone objetivos pero yo no pienso más allá de lo que se dice de mí, de entrenar al máximo, de ayudar a mis compañeros, de rendir lo mejor posible porque crezco como jugador, y ellos me ayudan a crecer como persona en el día a día”, había respondido La Araña a la consulta sobre su rol dentro del equipo.

