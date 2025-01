Carlo Ancelotti se refirió a los rumores sobre su salida del Real Madrid y aclaró su situación: "No lo decidiré yo"

En una temporada en la que ha recibido infinidad de críticas, Carlo Ancelotti ha logrado posicionar al Real Madrid en el primer lugar de LALIGA, a pesar de la gran temporada que están realizando Atlético de Madrid y Barcelona. Aún así, los rumores de una posible salida del italiano se mantienen con fuerza en España, y a ello se refirió el entrenador en su más reciente conferencia de prensa.

Ancelotti, vigente entrenador del campeón de Champions League y de la Copa Intercontinental, fue consultado por los rumores que anticipan su salida a final de temporada, y respondió de forma contundente: “Quiero ser muy claro: la fecha de mi salida de este club no la voy a decidir yo, nunca. Nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará ese día ¿Cuándo puede ser? No lo sé, no lo decidiré yo.”

El italiano agregó: “Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo partido, puede ser en un año, puede ser en cinco años, no lo sé”, y completó su visión al respecto reconociendo cuál es su objetivo: estar hasta el final del nuevo mandato de Florentino Pérez.

Ancelotti quiere ser DT del Real Madrid hasta que termine el nuevo mandato de Florentino.

“Tengo una ventaja y tengo un objetivo por el hecho de que tenemos a Florentino [Pérez] aquí por otros cuatro años. El me conoce muy bien, el objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino así podemos hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo“, destacó.

Ancelotti y la clave para el éxito del Real Madrid de cara al cierre de la temporada

Entre sus respuestas, Carlo Ancelotti se refirió a la mejora del Real Madrid desde lo ofensivo, pero admitió que aún hay un aspecto clave a mejorar y es lo que está sucediendo en la parte defensiva, con el rendimiento de los futbolistas y del equipo en general.

Kylian Mbappé se destapó y el Real Madrid está encontrando su mejor forma en la temporada.

“A nivel ofensivo creo que estamos sacando muy buen rendimiento, en término de goles y juego de ataque. En lo defensivo tenemos que mejorar mucho, eso será la clave del éxito de esta temporada. Si somos capaces de mejorar a nivel defensivo, vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones”, sentenció.

Real Madrid enfrentará este miércoles al RB Salzburgo por Champions League, en la penúltima fecha de la Fase de Liga. El equipo austríaco también será rival del merengue en el próximo Mundial de Clubes 2025.

