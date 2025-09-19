Es tendencia:
Carlos Sainz, hincha de Real Madrid, sorprendió al mundo con su elección para el Balón de Oro 2025: “No hay que ser extremista”

El piloto español fue consultado sobre el premio al mejor futbolista del año y no dudó en sumergirse en el debate que llegará a su fin el 22 de septiembre, en París.

Por Bruno Carbajo

Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1 y fanático de Real Madrid.
La entrega del Balón de Oro 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y la expectativa no deja de crecer. El ganador se dará a conocer el próximo 22 de septiembre en París, pero durante las horas finales el debate o hace más que subir de temperatura y sumar pronósticos de las más diversas voces.

Bajo ese contexto, aparecieron declaraciones inesperadas que le sumaron aún más picante a la previa. Y es que Carlos Sainz Jr., piloto español de Fórmula 1 con Williams y reconocido hincha del Real Madrid, sorprendió al mundo del deporte al dar su favorito para quedarse con el galardón más importante del fútbol.

En un escenario donde la pelea parece reducirse a los nombres de Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, pocos hubieran imaginado que Sainz, al ser consultado por su favorito en la carrera, dejaría de lado los colores de toda su vida para inclinarse por la estrella culé. Sin embargo, no dudó en confesarlo: “Soy del Madrid y se lo daba a Yamal”, declaró en diálogo con DAZN previo al Gran Premio de Azerbaiyán.

Lejos de esquivar el tema,el español profundizó en su postura y dejó un mensaje de objetividad que no pasó desapercibido. “Para que la gente vea que no hay que ser extremista en nada”, aseguró el madrileño.

Lamine Yamal, el favorito de Carlos Sainz para el Balón de Oro (Getty Images).

Lamine Yamal, el favorito de Carlos Sainz para el Balón de Oro (Getty Images).

Más allá de la sorpresa, el factor que Sainz incline la balanza por Lamine se encuentra en la selección española, donde el jugador de 18 años es uno de los grandes referentes gracias a grandes actuaciones que conquistaron a millones. Y Sainz no fue la excepción: “También es de la Selección Español. Es buenísimo. Qué más da, hay que dárselo. Es el mejor ahora mismo”, sentenció. Así, el piloto demostró que su pasión por el Real Madrid no le impone ningún tipo de sesgo a la hora de hablar de fútbol.

