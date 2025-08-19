El futuro de un jugador de la Selección Argentina en el aire: entre LaLiga y la Serie A

La Juventus se enfoca en Nahuel Molina, el jugador de la Selección Argentina que milita en el Atlético de Madrid, en pos de reforzar su lateral derecho, en lo que ya se trata de las últimas semanas antes del cierre del mercado de fichajes de Europa. De hecho, la Vecchia Signora ya inició conversaciones formales con el Colchonero, pero están lejos, por lo menos por el momento, de llegar a buen puerto.

Las negociaciones se enfrentan a un obstáculo principal: el valor del jugador. Mientras el Atleti pretende unos 25-30 millones de euros, la Juventus ya anticipó que no está dispuesta a pagar ese monto en una operación de traspaso directo. Es decir, la institución italiana prefiere un préstamo o, en su defecto, una compra, pero por un monto considerablemente menor.

De hecho, conforme a La Gazzetta dello Sport (principal periódico deportivo de Italia), la Juve ofreció apenas 15 millones de euros, un monto que el Atlético de Madrid ni siquiera lo considera. Salvo, que se pueda aunar esta operación con la de Nicolas González, el delantero que quiere el Cholo Simeone y que es prescindible para el elenco de Turín.

Este tipo de operación, que evitaría un desembolso económico significativo, podría beneficiar a ambos clubes. Es más, en un momento dado, de acuerdo a diferentes medios de comunicación, se llegó a especular con la inclusión del delantero Dušan Vlahović en la ecuación, aunque esta posibilidad parece haber perdido fuerza a medida que las conversaciones fueron avanzando.

En Atlético de Madrid sienten que Nahuel Molina es un ciclo cumplido

La situación deportiva de Nahuel Molina en el Atlético de Madrid fue el detonante de esta búsqueda en el mercado de pases. El oriundo de Embalse perdió su puesto de titular a manos de Marcos Llorente (quien ni siquiera es lateral derecho). Por eso, tanto el futbolista como el club español buscan un nuevo destino que le garantice los minutos necesarios para recuperar su mejor nivel.

Incluso, el cordobés ve con buenos ojos una salida a la Serie A, donde podría tener mayor protagonismo y continuar su desarrollo profesional, pues ahí dejó un buen recuerdo por lo que fue su paso en el Udinese entre mediados del 2020 y agosto del 2022 (cuando saltó a LaLiga de España, a meses de la Copa del Mundo de Qatar).

Se acerca la fecha de cierre del mercado de pases

A pesar de que las negociaciones entre las dirigencias están en curso y hay voluntad de acuerdo, el tiempo apremia. Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca —el 31 de agosto en España y el 1 de septiembre en Italia—, Atlético de Madrid y Juventus tienen solo unos días para llegar a un consenso final.

