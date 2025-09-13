Dibu Martínez volvió a Aston Villa, fue clave para sostener el empate contra Everton y los hinchas deliraron: “El mejor del mundo”

Después de lo que fue la gran novela del mercado de pases, donde Emiliano Martínez tuvo la posibilidad de emigrar desde Aston Villa hacia Manchester United, y que Unai Emery lo relegara del partido ante Crystal Palace, el arquero argentino integró la nómina de futbolistas para afrontar la Europa League.

En el encuentro contra Everton, en el Hill Dickinson Stadium, no solo regresó a la titularidad y debutó en la vigente temporada a nivel clubes, sino que fue la gran figura del partido, y gracias a sus enormes intervenciones, mantuvo la valla invicta. De hecho, tuvo dos atajadas fundamentales que impidieron que el equipo dirigido por David Moyes se pusiera en ventaja.

Tras ser uno de los grandes artífices de que la Selección Argentina no perdiera por más goles frente a su par de Ecuador, el marplatense tuvo su ansiado estreno en la Premier League, ya que Emery estaba algo molesto con él por lo que había sido su posible salida. Pero además de que el entrenador español lo aplaudió en cada intervención, los hinchas lo llenaron de elogios y lo transformaron en tendencia a nivel mundial.

“Y todavía hay gente que dice que Dibu Martínez es débil. Un loco, cierra hoy la portería del Aston Villa”; “Dibu Martínez, ¿¡Cómo lo hiciste!!!? ¡¡¡Qué parada del mejor portero del mundo!!!”; “Jajajaja locura de atajada del Dibu Martínez!”; “Show total de Dibu Martínez” y “Lo que está atajando el Dibu Martínez”, fueron algunos de los tantos comentarios que se vieron en Twitter respecto a la actuación que tuvo el ex Arsenal y Getafe.

Las atajadas de Dibu Martínez vs. Everton

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Tras su arribo para la temporada 2020-21, Emiliano Martínez lleva disputados un total de 214 partidos con la camiseta de los Villanos. A lo largo de estas cinco temporadas, mantuvo la valla invicta en 70 ocasiones y le convirtieron 257 goles.

Además, durante su paso en Villa Park ganó dos veces el premio The Best a mejor arquero del mundo y el galardón Lev Yashin, entregado por la revista France Football debido al mismo motivo. A nivel grupal, fue pieza ornamental del exitoso ciclo de reconstrucción del club, el cual volvió a competir en Champions League luego de 42 años.

