Gustavo Costas sí, Scaloni no: los dos argentinos nominados a mejor DT del 2025 por la IFFHS

A lo largo de las últimas horas, se conocieron las diferentes ternas nominadas al FIFA The Best 2025, donde Dibu Martínez buscará quedarse con el premio al mejor arquero de la temporada. Pero también hay otros premios que son entregados por la IFFHS, y para la sorpresa de todos, Gustavo Costas forma parte de una nómina en la que no figura Lionel Scaloni.

El entrenador de Racing, por lo hecho a lo largo de todo el año calendario, fue seleccionado junto a otros 19 estrategas para competir por el premio al mejor director técnico del 2025. A pesar de la enorme campaña que hizo en las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, el nacido en Pujato no figura. Pero sí hay otro argentino.

Diego Simeone, actualmente en Atlético de Madrid y que también está vinculado a la Academia, ya que fue donde se retiró como futbolista profesional e inició su carrera como entrenador, es el otro argentino que pelea por el galardón. Sí, a pesar de que no consiguió títulos en este año.

El jurado internacional, que está compuesto por los miembros de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (periodistas deportivos, expertos en fútbol) de 120 países de todos los continentes del mundo, dará a conocer al ganador después del 10 de diciembre de este año, al igual que los vencedores en las categorías Mejor Portero del Mundo, Mejor Árbitro del Mundo, Mejor Jugador Joven del Mundo, Mejor Jugador del Mundo, Mejor Creador de Juego del Mundo, Mejor Entrenador de Club del Mundo, Mejor Entrenador Nacional del Mundo (para mujeres y hombres).

El Cholo Simeone fue nominado como Mejor DT del año. (Getty Images)

Los nominados a mejor DT del 2025 por la IFFHS

Antonio Conte (Italia) – Napoli

Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid

Enzo Maresca (Italia) – Chelsea

Hansi Flick (Alemania) – Barcelona

Luis Enrique (España) – Paris Saint-Germain

Mikel Arteta (España) – Arsenal

Simone Inzaghi (Italia) – Inter / Al-Hilal

Unai Emery (España) – Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern Múnich

Xabi Alonso (España) – Bayer Leverkusen / Real Madrid

Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

Filipe Luis (Brasil) – Flamengo

Gustavo Costas (Argentina) – Racing Club

Tiago Nunes (Brasil) – Universidad Católica / Liga Deportiva Universitaria de Quito

Vicente Sánchez (Uruguay) – Cruz Azul

Jesper Sørensen (Dinamarca) – Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemania) – Al-Ahli Saudi

Shigetoshi Hasebe (Japón) – Kawasaki Frontale

Krunoslav Jurčić (Croacia) – Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) – Mamelodi Sundowns

