¿Quiere dirigir a Lautaro Martínez? Diego Simeone admitió que se ve en el Inter de Milán

No hay dudas de que el club con el que más se lo relaciona a Diego Simeone es al Atlético de Madrid, por lo que fueron sus dos procesos como jugador (de 1994 a 1997 y de 2003 a 2005) y, sobre todo, por lo que viene siendo su etapa como entrenador, en la que ya acumula 15 temporadas y en la que de momento recolectó dos títulos de LaLiga, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Y detrás del Atleti, muy cerca, aparecen los clubes italianos, Lazio e Inter de Milán, con quienes pasó 6 campañas en la Serie A. Por tal motivo, siempre se presumió que su futuro como entrenador, una vez termine su ciclo en el conjunto de la capital española, estará ligado a las Águilas y/o al Nerazzurro.

Y a tal premisa, el propio Diego Simeone se encargó de confirmarlo, justamente, en la conferencia de prensa previa al encuentro que el Atlético de Madrid tendrá con el equipo milanes por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League: ”No depende de mí, pero en el futuro en mi camino como entrenador me imagino en el Inter”.

Por otro lado, ya enfocado exclusivamente en el choque por el certamen internacional, el Cholo se refirió al presente de su rival de turno: ”El Inter hizo todo para llevarse el partido contra el AC Milan el último fin de semana. Nos vamos a enfrentar a un equipo que lo hace bien y sabe lo que quiere. Llevaremos el partido para donde creemos que podemos hacerle daño”.

Para cerrar, remarcó la necesidad de adjudicarse los tres puntos para mantenerse con posibilidades de clasificar directamente a los Octavos de Final: ”Todos los partidos son importantes, necesitamos tener una línea continúa sin importar contra quién jugamos. Tenemos que mejorar en varias situaciones, eso lo sabemos y lo tenemos apuntado”.

Atlético de Madrid necesita ganar para meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones de la Fase de Liga

El Atlético de Madrid suma 6 unidades (producto de las victorias con el Eintracht Frankfurt y el Union Saint-Gilloise y de las derrotas con el Liverpool y el Arsenal) que de momento solo le alcanzan para ubicarse en el puesto 17 de la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Con lo cual, necesita vencer al Inter -uno de los líderes con puntaje ideal- para arrimarse a la zona de los primeros 8 puestos, la cual otorga pases directos para los Octavos de Final.

