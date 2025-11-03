Diego Simeone y la presión de golear para el Atlético de Madrid en Champions League

Este martes 4 de noviembre (desde las 21:00 horas de Europa Central, 17 horas de Argentina) el Atlético de Madrid de Diego Simeone se medirá al Union Saint-Gilloise de Bélgica, en uno de los compromisos correspondientes a la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Para el Colchonero, luego de caer con el Arsenal en el Emirates Stadium, es un juego que necesita ganar para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones y pelear por uno de los cupos directos a los Octavos de Final (solo accederán sin peajes los ocho primeros de la clasificación, mientras que los 24 siguientes buscarán su plaza en los Play Off).

Pero además, el Atleti debe pensar en marcar la mayor cantidad de goles, puesto que de momento registra 3 puntos y una diferencia de -1 (perdió 3 a 2 con el Liverpool, venció 5 a 1 al Eintracht Frankfurt y cayó con los de Mikel Arteta 4 a 0). No obstante, Diego Simeone trata de no presionar a sus dirigidos con un resultado abultado.

“En principio lo más importante es ganar, después todo lo que pueda pasar a partir de ahí claro que es mejor. Pero lo importante es ganar”, remarcó el Cholo Simeone en la conferencia de prensa que brindó este lunes 3 de noviembre en el auditorio del complejo ubicado en Majadahonda, a pocas horas del partido en el Estadio Metropolitano.

En ese mismo sentido, describió: “Tenemos la necesidad de los puntos por nuestro lugar en la Champions y eso genera el compromiso que debemos tener mañana. El rival estará cerrado, saliendo con su carrileros veloces y tendremos que llevar el partido a donde podemos hacerles daño sabiendo de nuestra necesidad”.

Los partidos que le quedan al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League

Al Atlético de Madrid le restan cinco partidos en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. En orden, el cronograma será:

Jornada 4 (Martes 4 de noviembre de 2025) de local vs. Union Saint-Gilloise a las 21:00 (CET).

de local vs. a las 21:00 (CET). Jornada 5 (Miércoles 26 de noviembre de 2025) en el Metropolitano vs. Inter de Milán a las 21:00 (CET).

en el Metropolitano vs. a las 21:00 (CET). Jornada 6 (Martes 9 de diciembre de 2025) visitante vs. PSV Eindhoven a las 21:00 (CET).

a las 21:00 (CET). Jornada 7 (Miércoles 21 de enero de 2026) en Estambul vs. Galatasaray A. Ş. a las 18:45 (CET).

a las 18:45 (CET). Jornada 8 (Miércoles 28 de enero de 2026) en Madrid vs. FK Bodø/Glimt a las 21:00 (CET).

