La polémica decisión de UEFA con Julián Álvarez tras ser figura en Atlético de Madrid vs. Frankfurt por la Champions League

Tras lo que fue la segunda jornada de la Champions League, desde UEFA dieron a conocer su medida con la Araña.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez en la previa al partido entre Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt.
© Getty ImagesJulián Álvarez en la previa al partido entre Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt.

Julián Álvarez tuvo una actuación fenomenal en lo que fue la goleada que Atlético de Madrid consiguió frente a Eintracht Frankfurt por la fecha 2 de la UEFA Champions League. No solo anotó un golazo de penal, con una brillante ejecución, sino que también aportó dos asistencias.

A raíz de ello, los halagos se hicieron presente. Incluso, aumentó el interés por parte de Barcelona, que quiere tenerlo en 2026. Pero más allá de que la Araña dejó en claro que su cabeza está puesta en el Colchonero, hubo una fuerte medida por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

En lo que respecta a los mejores jugadores que estuvieron en la segunda jornada, el nacido en Calchín no aparece. Sí, por más que tuvo una actuación interplanetaria, quedó relegado por lo que hicieron Rasmus Højlund y Kylian Mbappé en Napoli y Real Madrid, respectivamente.

Desde el ente regulador del fútbol europeo no solo no eligieron al ex River y Manchester City, sino que tampoco a otro argentino. Y llamó la atención porque Lautaro Martínez también tuvo una muy buena presentación en la goleada de Inter sobre Slavia Praga.

El XI de la semana de la Champions League.

El dato que ubica a Julián Alvarez entre los 4 mejores delanteros de Europa

Las estadísticas de Julián Álvarez vs. Eintracht Frankfurt

  • Minutos jugados: 89′
  • Goles: 1
  • Goles esperados (xG): 1.31
  • Asistencias: 2
  • Asistencias Esperadas (xA): 1.07
  • Tiros a puerta: 3
  • Tiros fuera: 1
  • Disparos bloqueados: 0
  • Regates intentados (completados): 2 (2)
  • Ocasiones claras falladas: 1
  • Toques: 49
  • Pases precisos: 26/29 (90%)
  • Pases clave: 5
  • Centros (acertados): 6 (3)
  • Pases largos (acertados): 2 (1)
  • Grandes ocasiones creadas: 2
  • Duelos en el suelo (ganados): 4 (2)
  • Duelos aéreos (ganados): 1 (1)
  • Posesión perdida: 10
  • Faltas: 0
  • Faltas recibidas: 0
  • Despejes: 1
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 0
  • Total de entradas: 0
  • Regateado: 0
En España se rinden a los pies de Julián Alvarez: ”Es fantástico”

julián mazzara
Julián Mazzara

