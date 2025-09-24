Por un hat-trick de Julián Álvarez, sobre la hora, Atlético de Madrid le ganó a Rayo Vallecano bajo el marco de la fecha 6 de LaLiga 2025-2026 y así obtuvo su segundo triunfo en el certamen doméstico. El elenco dirigido por Diego Simeone comenzó ganando el encuentro, pero se lo empataron y luego tuvo que remarla porque le revirtieron el resultado.

En tan solo 10 minutos, la Araña anotó el doblete para el triunfo final y así llegó a su primer triplete con la camiseta del Colchonero. Finalizado el juego en el Riyadh Air Metropolitano, se fundió en un abrazo con el Cholo Simeone. Sí, después de que la polémica invadiera a la capital española y a todo el mundo por el enojo del ex River tras ser reemplazado frente a Mallorca.

“Si Julián no hubiese metido los goles, estaríamos hablando de otra cosa. Hizo muy buenos goles”, fue lo primero que exclamó el entrenador argentino de 55 años para referirse a la actuación general del equipo. Pero cuando ahondó en la performance individual del campeón del mundo con la Selección Argentina, lo llenó de elogios.

No solo destacó que “es el mejor futbolista que tenemos, necesitamos cuidarlo y que esté muchos años en Atlético de Madrid“, sino que también sostuvo que deben mejorar como grupo para que el oruiundo de Calchín pueda tener mejores presentaciones: “Tenemos que ayudarlo para que sea mejor de lo que es, su diferencial nos ayuda muchísimo”, dijo.

Qué dijo Julián Álvarez sobre su relación con Diego Simeone

En aquella igualdad ante Mallorca, el último domingo, se viralizaron imágenes del delantero de la Selección Argentina en el banco de suplentes en las que parecía quejarse por haber sido reemplazado. “Siempre a mi”, se leyó en sus labios. Este miércoles, Julián Álvarez desmintió aquellas palabras.

“Aclaro, lo dije recién. Se dijo todo eso en redes sociales, pero es más lo que se dice por fuera que lo que pasa acá adentro. Está todo muy bien y esas no fueron las palabras de la lectura de labios que hicieron”, comenzó el delantero surgido de River en diálogo con ESPN.

Y se extendió en su explicación: “Fueron otras palabras, malas palabras, que dije porque estaba enojado conmigo. No me habían salido las cosas por cómo se dio el partido. Uno siempre sabe que pasan estas cosas con el fenómeno de las redes sociales. Estamos tranquilos, bien. Hay que seguir trabajando para mejorar algunas cosas y pensar ahora en el sábado”.

Julián Álvarez ya piensa en Real Madrid

Luego de la buena victoria ante Rayo Vallecano, el Colchonero deberá afrontar nada menos que el Derbi contra Real Madrid. Será el próximo sábado 27 en casa de los de Diego Simeone y a las 11.15 de la mañana, hora argentina.

En ese contexto, el periodista de ESPN bromeó sobre la posibilidad de que la Araña mejore los registros de este miércoles para cambiar el triplete por un póker ante el Merengue. “Primero, lo importante es ganar. Lo otro no importa”, dijo el campeón del mundo.

