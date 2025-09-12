El curioso jugador que Rafa Benítez puso por encima de Cristiano Ronaldo: “Es más completo”

Durante muchísimos años, Cristiano Ronaldo se disputó el trono del mundo del fútbol con Lionel Messi. De hecho, actualmente hay muchos que eligen al astro portugués por sobre el campeón del mundo. No es el caso de Rafa Benítez, que lo puso por debajo de otra figura de la actualidad.

El entrenador, que no dirige desde marzo de 2024, habló en el canal de YouTube Shoot for Love y sorprendió a todos con una particular elección. Cuando tuvo que elegir entre el Bicho -a quien dirigió en 2015- y Mohamed Salah, no tuvo dudas en quedarse con el egipcio.

“Ronaldo es posiblemente el mejor finalizador, pero Salah es más completo“, aseguró el estratega de 65 años. Cabe aclarar que, pese a haber dirigido a Liverpool y Chelsea, el madrileño nunca dirigió a Mo, aunque sí lo enfrentó en más de uno oportunidad.

El paso de Rafa Benítez por Real Madrid

Rafa Benítez llegó a Real Madrid a mediados de 2015, firmando un contrato por tres temporadas. Luego de su exitoso paso por Liverpool, se esperaba que el estratega español pudiera mantener al Merengue en lo más alto de Europa. Sin embargo, apenas alcanzó a dirigir 25 partidos oficiales.

Su equipo marchaba primero en LaLiga, hasta que una goleada sufrida en el Clásico ante Barcelona complicó el panorama. En enero de 2016, terminó rescindiendo su contrato y fue reemplazado por Zinedine Zidane. La prensa española llegó a decir que su relación con CR7 influyó en su salida, pero él lo desmintió y aseguró que se marchó por “ciertos asuntos internos en el club”.

La relación entre Rafa Benítez y Cristiano Ronaldo

El vínculo entre Rafa Benítez y Cristiano Ronaldo se tensó justo cuando circulaban rumores de que quiso enseñarle patear tiros libres. Si bien el propio DT desmintió esa versión, todo se potenció cuando se lo preguntaron al portugués, que contestó: “Se puede aprender siempre de los entrenadores, algunas cosas sí y otras cosas no“.

“El único comentario que le hice a Ronaldo, como le conocía del United, es que analizamos cómo tiraba las faltas. Analizamos la trayectoria, vemos si podemos hacer algún ajuste, vimos que no y nos olvidamos del tema. Es mi única conversación con él. Todo lo demás, es mentira”, aseguró el director técnico.

