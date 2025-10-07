El derbi adicional que tendrá Julián Alvarez para aumentar sus cifras vs. Real Madrid

Julián Alvarez ya tiene entre sus víctimas favoritas al Real Madrid. El delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina le convirtió 7 goles a Patronato, 6 a Alianza Lima y 5 al equipo merengue, siendo entonces, estos tres equipos, a los que más goles le marcó hasta el momento.

La Araña le convirtió uno con el Manchester City en el recordado 4 a 0 por la Semifinal de la Champions League 2022/2023 y los otros cuatro con la camiseta del Colchonero: uno por LaLiga 2024/2025, uno en los Octavos de Final de ida de la Liga de Campeones de Europa pasada, y los dos que le anotó el último 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano por el campeonato español.

Y lo cierto es que Julián Alvarez tendrá, por lo menos, dos oportunidades más en esta temporada para que la Casa Blanca pase al primer lugar de los que más lo sufrieron, puesto que además del enfrentamiento que deben tener por calendario en el Estadio Santiago Bernabéu por la segunda ronda de LaLiga (22 de marzo), el Derbi Madrileño tendrá una edición especial por la Semifinal de la Supercopa de España.

Este encuentro tiene fecha y hora confirmada por la Real Federación Española de Fútbol para el jueves 8 de enero del 2026 a las 20:00 horas CET en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Por cierto, el vencedor se enfrentará el domingo 11 al que gane el cruce que protagonizarán Barcelona y Athletic Club de Bilbao, un día antes en el mismo escenario.

Cabe recordar que Barcelona clasificó a esta competición al coronarse campeón de LaLiga y de la Copa del Rey, Real Madrid hizo lo propio al ser subcampeón en ambas competiciones, en tanto que Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao accedieron a la Supercopa al colocarse en los puestos tres y cuatro de la tabla de posiciones del torneo de la primera división de España.

Atlético de Madrid buscará la tercera Supercopa de España de su historia

La Supercopa de España se jugó 41 veces. De las cuales el Barcelona ganó 15, el Real Madrid se llevó 13 y el Atlético de Madrid solo 2. De hecho, para el Colchonero, la edición que se llevará a cabo en el 2026, será la chance de saltar al tercer puesto de los máximos ganadores del certamen, lugar que de momento es ocupado por Athletic Club de Bilbao y Deportivo La Coruña, ambos con 3 consagraciones.

Asimismo, el equipo rojiblanco y su entrenador Diego Simeone cortarían una sequía sin títulos que ya lleva más de 4 años. El último fue LaLiga 2020/2021.

