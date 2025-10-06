El próximo 28 de octubre se subastará, mediante Matchday Football Auctions, sitio especializado en remates de objetos ligados al deporte -mayormente al fútbol-, varios artículos que formaron parte de la vida de Diego Armando Maradona. Principalmente, la camiseta que utilizó en aquella recordada Final de la Copa del Rey disputada el 5 de mayo de 1984 en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao.

Ese encuentro no fue uno más de los tantos que se disputaron entre dos equipos que, por aquellos años, se habían vuelto en rivales directos por pelear palmo a palmo los títulos tanto en LaLiga como en la copa nacional. Además, la tensión entre ambos había crecido desde que Andoni Goikoetxea, el 24 de septiembre del año anterior, le había producido a Diego la fractura del tobillo izquierdo (la única lesión ósea que padeció Pelusa en su carrera).

Esa definición la ganó el equipo vasco 1 a 0 y, apenas sonó el pitido final, empezaron los golpes entre los protagonistas. Testigos cuentan que todo escaló a mayores cuando el Chato Núñez fue a gozar a Maradona. Este no lo soportó y le pegó un cabezazo a él y una patada en la mandíbula a Miguel Ángel Sola, que cayó noqueado al césped del Bernabéu.

Fue tal la batalla campal que Diego terminó con su camiseta rota desde el cuello hasta la zona del pecho. Las fotos de la época certifican lo que fue la pelea y al mismo tiempo suscriben la autenticidad de la prenda que se estará subastando próximamente. ”No subastamos camisetas dañadas, pero esta vez haremos una excepción”, anunció Matchday Football Auctions para promocionar dicho acto.

La camiseta que usó Maradona en la Final de la Copa del Rey 1984.

En esa misma línea, en las redes sociales, la agencia publicó: ”La historia de Diego en una subasta mundial y única en la historia. Una impresionante colección de camisetas, artículos personales y recuerdos que formaron parte de la carrera futbolística, la vida pública y la vida personal de Diego Maradona estará disponible para coleccionistas y aficionados al fútbol de todo el mundo”.

La subasta estará disponible hasta el 28 de noviembre. Quienes estén interesados en participar se deberán registrar en el sitio web de la firma citada.

Una de las imágenes que dejó la pelea entre los jugadores del Barcelona y Athletic Club de Bilbao.

Los artículos de Maradona que se empezarán a rematar el próximo 28 de octubre

Dos camisetas de sus inicios en Argentinos Juniors

Cinco camisetas de Boca Juniors

Dos camisetas de su etapa en Napoli

Remera Puma usada en la firma del contrato con Boca

Cinco camisetas de showbol

Una camiseta de fútbol 5 del programa ”Ritmo de la Noche”

Un cobertor de mesa de la escenografía del programa “La Noche del Diez” del capítulo en el que se entrevista Diego con el mismo

Dos camisetas de fútbol tenis de ”La Noche del Diez”

Un barbijo usado en su paso como DT de Gimnasia

Remera usada por Diego el día de sus 45 años

Un aro que usó en su partido de despedida en la Bombonera

Banderín de Boca firmado

Cuatro Gorras

Camiseta Barcelona

